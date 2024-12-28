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Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

28 грудня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Підготовка мобілізованих в Україні має тривати два місяці, заявив Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У п'ятницю, 27 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну наразі з питань підготовки військовослужбовців. Військове командування прийшло до висновку, що підготовка новобранців до участі в бойових діях має тривати два місяці.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця — замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб", — поінформував головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Сирський визнав, що "в нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується". Крім того, під час наради він наголосив на потребі повного, 14-денного періоду адаптації новобранців у бригадах.

"Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою. Заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення. Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо", — резюмував він.

Нагадаємо, на початку грудня в ефірі Ранок.LIVE нардеп Олександр Федієнко заявив, що в Україні планують запровадити школи базової військової підготовки для молоді, які нададуть навички поводження зі зброєю та певні знання. Основна мета таких шкіл — скоротити час підготовку під час мобілізації чи укладанні контракту.

Також нещодавно ми писали про те, якою була підготовка Збройних сил України до операції у Курській області.

ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський військова підготовка новобранці

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