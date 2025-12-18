Яковлев заявил, что система поддержки ветеранов в Украине мертва

Поддержка ветеранов. Иллюстративное фото: DepositPhotos

В Украине система поддержки ветеранов полностью мертва. У государства нет плановой политики в отношении миллионов людей, которые вернутся с фронта.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил военнослужащий Даниил Яковлев.

Что сказал военный о системе поддержки ветеранов в Украине

"У нас ситуация с ветеранами очень, как это сказать, плохая. Это не потому, что там что-то не работает, а потому что в целом вся социальная система в Украине, она мертва и все", — заявил Яковлев.

Он отметил, что Министерство ветеранов имеет ограниченный ресурс и впервые набрало "нормальных" специалистов-военных, тогда как Минсоцполитики с большими средствами ничего существенного не делает.

Даниил Яковлев считает, что Украина не имеет плановой политики в отношении миллионов ветеранов. Кроме того, он отметил, что до сих пор не принят закон об обороте оружия, нет проверок на вывоз трофейного оружия с фронта.

