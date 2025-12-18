Видео
Україна
Видео

Система поддержки ветеранов в Украине мертва, — военный ВСУ

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 05:30
Яковлев заявил, что система поддержки ветеранов в Украине мертва
Поддержка ветеранов. Иллюстративное фото: DepositPhotos

В Украине система поддержки ветеранов полностью мертва. У государства нет плановой политики в отношении миллионов людей, которые вернутся с фронта.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил военнослужащий Даниил Яковлев. 

Читайте также:

Что сказал военный о системе поддержки ветеранов в Украине

"У нас ситуация с ветеранами очень, как это сказать, плохая. Это не потому, что там что-то не работает, а потому что в целом вся социальная система в Украине, она мертва и все", — заявил Яковлев.

Он отметил, что Министерство ветеранов имеет ограниченный ресурс и впервые набрало "нормальных" специалистов-военных, тогда как Минсоцполитики с большими средствами ничего существенного не делает.

Даниил Яковлев считает, что Украина не имеет плановой политики в отношении миллионов ветеранов. Кроме того, он отметил, что до сих пор не принят закон об обороте оружия, нет проверок на вывоз трофейного оружия с фронта.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе был открыт центр поддержки ветеранов. Что он изменит — читайте по этой ссылке.

Также мы информировали, какие налоговые льготы будут действовать для ветеранов с 1 января.

ВСУ ветераны военные война в Украине Минветеранов поддержка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
