Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Система підтримки ветеранів в Україні мертва, — військовий ЗСУ

Система підтримки ветеранів в Україні мертва, — військовий ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 05:30
Яковлев заявив, що система підтримки ветеранів в Україні мертва
Підтримка ветеранів. Ілюстративне фото: DepositPhotos

В Україні система підтримки ветеранів повністю мертва. У держави немає планової політики щодо мільйонів людей, які повернуться з фронту.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив військовослужбовець Данило Яковлев.

Реклама
Читайте також:

Що сказав військовий про систему підтримки ветеранів в Україні

"У нас ситуація з ветеранами дуже, як це сказати, погана. Це не тому, що там щось не працює, а тому що загалом вся соціальна система в Україні, вона мертва і все", — заявив Яковлев.

Він зазначив, що Міністерство ветеранів має обмежений ресурс і вперше набрало "нормальних" фахівців-військових, тоді як Мінсоцполітики з більшими коштами нічого суттєвого не робить.

Данило Яковлев вважає, що Україна не має планової політики щодо мільйонів ветеранів. Окрім того, він наголосив, що досі не прийнятий закон про обіг зброї, немає перевірок на вивезення трофейної зброї з фронту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі було відкрито центр підтримки ветеранів. Що він змінить — читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, які податкові пільги діятимуть для ветеранів з 1 січня.

ЗСУ ветерани військові війна в Україні Мінветеранів підтримка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації