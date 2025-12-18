Яковлев заявив, що система підтримки ветеранів в Україні мертва

Підтримка ветеранів. Ілюстративне фото: DepositPhotos

В Україні система підтримки ветеранів повністю мертва. У держави немає планової політики щодо мільйонів людей, які повернуться з фронту.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив військовослужбовець Данило Яковлев.

Що сказав військовий про систему підтримки ветеранів в Україні

"У нас ситуація з ветеранами дуже, як це сказати, погана. Це не тому, що там щось не працює, а тому що загалом вся соціальна система в Україні, вона мертва і все", — заявив Яковлев.

Він зазначив, що Міністерство ветеранів має обмежений ресурс і вперше набрало "нормальних" фахівців-військових, тоді як Мінсоцполітики з більшими коштами нічого суттєвого не робить.

Данило Яковлев вважає, що Україна не має планової політики щодо мільйонів ветеранів. Окрім того, він наголосив, що досі не прийнятий закон про обіг зброї, немає перевірок на вивезення трофейної зброї з фронту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі було відкрито центр підтримки ветеранів. Що він змінить — читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, які податкові пільги діятимуть для ветеранів з 1 січня.