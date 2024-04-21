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Скандал с повесткой умершему журналисту Артему Франкову — в ТЦК объяснили ситуацию

21 апреля 2024 20:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В военкомате прокомментировали, почему Артем Франков получил повестку
Журналист Артём Франков. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Недавно Территориальный центр комплектации в Киеве прислал повестку спортивному журналисту и главному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. В военкомате прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

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Несколько дней назад стало известно, что Артему Франкову, который скончался 31 октября 2023 года от инсульта, пришла повестка в Оболонский РТЦК г. Киева.

Согласно документу, журналист должен прибыть в поликлинику №1 Оболонского района для обновления своих личных данных и прохождение ВЛК.

Повестка умершему журналисту Франкову
Повестка Артема Франкова. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Ответственные лица объяснили, что подобные случаи происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные в ТЦК в срок. Также умершие могут случайно получить повестку из-за ошибки в государственных реестрах.

"Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры ", — заявили в ТЦК.

В ТЦК призвали граждан своевременно обновлять личные данные и напомнили об ответственности за нарушение правил призыва.

Повестка умершему журналисту
Комментарий ТЦК и СП. Фото скриншот Facebook

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно. А также Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына, что сказал.

скандал
журналисты
спорт
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
Артем Франков

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