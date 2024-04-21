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Скандал із повісткою померлому журналісту Артему Франкову — у ТЦК пояснили ситуацію

21 квітня 2024 20:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У військкоматі прокоментували, чому Артем Франков отримав повістку
Журналіст Артем Франков. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно Територіальний центр комплектації у Києві надіслав повістку спортивному журналісту і головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову, який помер ще восени 2023 року. У військкоматі прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

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Декілька днів тому стало відомо, що Артему Франкову, який помер 31 жовтня 2023 року від інсульту, надійшла повістка до Оболонського РТЦК м. Києва.

Згідно документу, журналіст мав прибути до поліклініки №1 Оболонського району для оновлення своїх особистих даних та проходження ВЛК.

Повістка померлому журналісту Франкову
Повістка Артему Франкову. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Відповідальні особи пояснили, що подібні випадки  трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані в ТЦК вчасно. Також померлі можуть випадково отримати повістку через помилку у державних реєстрах.

"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри", — заявили в ТЦК. 

У ТЦК закликали громадян вчасно оновлювати особисті дані та нагадали про відповідальність за порушення правил призову.

Повістка померлому журналісту
Коментар ТЦК та СП. Фото скриншот Facebook

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо. А також Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

скандал
журналісти
спорт
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
Артем Франков

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