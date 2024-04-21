У військкоматі прокоментували, чому Артем Франков отримав повістку

Журналіст Артем Франков. Фото: скриншот YouTube

Нещодавно Територіальний центр комплектації у Києві надіслав повістку спортивному журналісту і головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову, який помер ще восени 2023 року. У військкоматі прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

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Декілька днів тому стало відомо, що Артему Франкову, який помер 31 жовтня 2023 року від інсульту, надійшла повістка до Оболонського РТЦК м. Києва.

Згідно документу, журналіст мав прибути до поліклініки №1 Оболонського району для оновлення своїх особистих даних та проходження ВЛК.

Повістка Артему Франкову. Фото: t.me/footballandartemfrankov

Відповідальні особи пояснили, що подібні випадки трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані в ТЦК вчасно. Також померлі можуть випадково отримати повістку через помилку у державних реєстрах.

"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри", — заявили в ТЦК.

У ТЦК закликали громадян вчасно оновлювати особисті дані та нагадали про відповідальність за порушення правил призову.

Коментар ТЦК та СП. Фото скриншот Facebook

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