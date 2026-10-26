Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Установка приложения "Резерв+" для проверки электронных документов сотрудников не приводит к автоматической постановке кадровиков на воинский учет. Система лишь отображает имеющиеся данные из государственного реестра, поэтому женщины без профильного образования могут без риска пользоваться сканером QR-кодов.

Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому праву портала 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Почему кадровикам следует установить "Резерв+" на телефон

HR-специалистам и кадровикам регулярно приходится контролировать изменения в электронных военно-учетных документах (е-ВОД) сотрудников предприятий. Для быстрого сканирования QR-кодов специалисты устанавливают на свои смартфоны официальное приложение "Резерв+".

Из-за этого у многих сотрудниц кадровых отделов возникают опасения, что сама авторизация в приложении может привести к их автоматической постановке на учет в ТЦК. Однако эксперты портала 7eminar подчеркивают, что такие опасения абсолютно беспочвенны.

Как работает функция проверки документов

Для проверки военных билетов подчиненных кадровику не нужно обновлять собственные военно-учетные данные. Процедура использования приложения носит чисто технический характер.

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Чтобы отсканировать электронный документ сотрудника, достаточно выполнить три шага:

обновить приложение «Резерв+» до актуальной версии; пройти стандартную авторизацию в системе; выбрать в главном меню пункт «сканирование документа».

Данный алгоритм не несет никакого риска автоматического постановки на учет лица, ответственного за ведение кадровой документации в компании.

Почему автоматический учет через приложение невозможен

Приложение "Резерв+" выполняет исключительно функцию отображения информации. Оно подтягивает сведения о лице, которые уже существуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Законодательство четко регламентирует процесс регистрации военнообязанных. Если женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования, ее постановка на учет происходит только по собственному желанию. Для этого гражданка обязана лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Новини.LIVE сообщали ранее, что многие военнообязанные до сих пор путают понятия "снятие" и "исключение" с воинского учета, хотя разница между ними колоссальна. Соответственно, и юридическая ответственность в этих двух случаях совершенно разная.

Служба близких родственников на фронте не дает автоматической защиты от призыва. Сегодня закон позволяет одновременно мобилизовать нескольких членов одной семьи. Освобождение предоставляется только в том случае, если близкий человек погиб на войне или официально признан пропавшим без вести.