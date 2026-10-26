Сканирование электронного ВОД: поставят ли кадровика на воинский учет
Установка приложения "Резерв+" для проверки электронных документов сотрудников не приводит к автоматической постановке кадровиков на воинский учет. Система лишь отображает имеющиеся данные из государственного реестра, поэтому женщины без профильного образования могут без риска пользоваться сканером QR-кодов.
Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому праву портала 7eminar, передает Новини.LIVE.
Почему кадровикам следует установить "Резерв+" на телефон
HR-специалистам и кадровикам регулярно приходится контролировать изменения в электронных военно-учетных документах (е-ВОД) сотрудников предприятий. Для быстрого сканирования QR-кодов специалисты устанавливают на свои смартфоны официальное приложение "Резерв+".
Из-за этого у многих сотрудниц кадровых отделов возникают опасения, что сама авторизация в приложении может привести к их автоматической постановке на учет в ТЦК. Однако эксперты портала 7eminar подчеркивают, что такие опасения абсолютно беспочвенны.
Как работает функция проверки документов
Для проверки военных билетов подчиненных кадровику не нужно обновлять собственные военно-учетные данные. Процедура использования приложения носит чисто технический характер.
Чтобы отсканировать электронный документ сотрудника, достаточно выполнить три шага:
- обновить приложение «Резерв+» до актуальной версии;
- пройти стандартную авторизацию в системе;
- выбрать в главном меню пункт «сканирование документа».
Данный алгоритм не несет никакого риска автоматического постановки на учет лица, ответственного за ведение кадровой документации в компании.
Почему автоматический учет через приложение невозможен
Приложение "Резерв+" выполняет исключительно функцию отображения информации. Оно подтягивает сведения о лице, которые уже существуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Законодательство четко регламентирует процесс регистрации военнообязанных. Если женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования, ее постановка на учет происходит только по собственному желанию. Для этого гражданка обязана лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Новини.LIVE сообщали ранее, что многие военнообязанные до сих пор путают понятия "снятие" и "исключение" с воинского учета, хотя разница между ними колоссальна. Соответственно, и юридическая ответственность в этих двух случаях совершенно разная.
Служба близких родственников на фронте не дает автоматической защиты от призыва. Сегодня закон позволяет одновременно мобилизовать нескольких членов одной семьи. Освобождение предоставляется только в том случае, если близкий человек погиб на войне или официально признан пропавшим без вести.