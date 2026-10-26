Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Встановлення застосунку "Резерв+" для перевірки електронних документів працівників не призводить до автоматичної постановки кадровиків на військовий облік. Система лише відображає наявні дані з державного реєстру, тому жінки без профільної освіти можуть без ризиків користуватися сканером QR-кодів.

Про це повідомили експерти з кадрового обліку та трудового права порталу 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Чому кадровики мають встановлювати Резерв+ на телефон

HR-спеціалістам та кадровикам регулярно доводиться контролювати зміни в електронних військово-облікових документах (е-ВОД) працівників підприємств. Для швидкого сканування QR-кодів фахівці встановлюють на власні смартфони офіційний застосунок "Резерв+".

Через це у багатьох працівниць відділів кадрів виникають побоювання, що сама авторизація в програмі може спровокувати їхню автоматичну постановку на облік у ТЦК. Але експерти порталу 7eminar наголошують, що такі страхи є абсолютно безпідставними.

Як працює функція перевірки документів

Для перевірки військових квитків підлеглих кадровику не потрібно оновлювати власні військово-облікові дані. Процедура використання застосунку є суто технічною.

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Щоб просканувати електронний документ співробітника, достатньо виконати три кроки:

оновити застосунок "Резерв+" до актуальної версії; пройти стандартну авторизацію в системі; обрати в головному меню пункт "сканування документа".

Цей алгоритм не несе жодного ризику автоматичного взяття на облік особи, яка відповідає за ведення кадрової документації в компанії.

Чому автоматичний облік через застосунок неможливий

Додаток "Резерв+" виконує виключно функцію відображення інформації. Він підтягує відомості про особу, які вже існують у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Законодавство чітко регламентує процес реєстрації військовозобов'язаних. Якщо жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти, її постановка на облік відбувається лише за власним бажанням. Для цього громадянка зобов'язана особисто з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що багато військовозобов'язаних досі плутають поняття "зняття" та "виключення" з військового обліку, хоча різниця між ними колосальна. Відповідно, і юридична відповідальність у цих двох випадках абсолютно різна.

Служба близьких родичів на фронті не дає автоматичного захисту від призову. Сьогодні закон дозволяє одночасно мобілізувати кількох членів однієї родини. Звільнення надають лише у разі, якщо рідна людина загинула на війні або офіційно визнана зниклою безвісти.