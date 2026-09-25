Как работодателю отсканировать QR-код военно-учетного документа работника

еВОД и учет. Фото: коллаж Новини.LIVE

С 16 декабря 2025 года бумажные бланки окончательно ушли в прошлое для большинства граждан. Сохранить традиционные книжечки разрешили исключительно сотрудникам СБУ, работникам разведывательных органов и лицам, ушедшим в отставку из этих структур. Все остальные военнообязанные, приписанные к ТЦК, будут получать только электронные версии документов. Любые бумажные бланки, выданные ТЦК после 18 мая 2024 года, больше не имеют юридической силы. Кроме того, военкоматы окончательно прекратили вносить какие-либо изменения в старые бумажные удостоверения. Но это не освобождает работодателей от требования вести воинский учет наемных работников.

Об этом сообщили эксперты по трудовому праву и кадровому учету портала Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Несоответствие базам "Оберега" и аннулирование бланков

Старые военные билеты или временные удостоверения продолжают действовать лишь до того момента, пока в них не обнаружат ошибку. Как только обнаруживается несоответствие между записями на бумаге и информацией в едином государственном реестре "Оберег", документ мгновенно теряет силу.

Согласно пункту 4 Порядка № 559, в такой ситуации человек обязан сгенерировать цифровой военно-учетный документ, известный как «Резерв ID». Отдельное правило действует для юношей: в частности, удостоверение о приписке к призывному участку сохраняет законность исключительно для лиц, не достигших 25-летнего возраста.

Новые обязанности кадровиков и правило 72 часов

Работодатель обязан проверять актуальность данных через "Резерв+" или портал «Дия». Электронный документ работника должен быть "свежим", то есть сгенерированным не ранее чем за 72 часа до даты фактического приема человека на работу.

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Поскольку предприятия лишены прямого доступа к реестру "Оберег", информацию о недействительности бумажного билета они узнают непосредственно от сотрудника или от представителей ТЦК во время плановых проверок и сверки данных.

Если старый бланк утратил силу, кадровик должен потребовать распечатку электронного "Резерв ID". Именно этот документ становится единственным основанием для заполнения списков персонального воинского учета на предприятии. Недостаток информации в цифровой выписке разрешается компенсировать данными из гражданского паспорта.

Чтобы убедиться в подлинности электронного документа, работодателю необходимо отсканировать QR-код. Для этого ответственный сотрудник загружает на смартфон приложение "Резерв+" (через App Store или Google Play), авторизуется с помощью сервиса BankID и устанавливает четырёхзначный пароль.

В меню приложения нужно выбрать опцию сканирования и навести камеру на код работника для получения мгновенного результата.

Что делать без смартфона и последствия отказа

Если военнообязанный не желает устанавливать мобильное приложение "Резерв+", он может загрузить документ на государственном портале "Дія". Лицам, которые принципиально отказываются от любых цифровых сервисов, государство рекомендует обратиться в ТЦК и получить бумажную распечатку "Резерв ID" непосредственно там. Других законных способов не существует.

Если же работник отказывается предоставить актуальную электронную выписку, компания теряет право вести его личный учет и обязана официально сообщить в военкомат о нарушении правил воинского учета.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что повестка на обновление данных в ТЦК не аннулирует право человека самостоятельно выбрать должность и бригаду через рекрутинг. Но здесь есть жесткий дедлайн. Шанс пойти по пути рекрутинга исчезает в тот момент, когда пройдена ВЛК и на руках оказывается «боевая повестка». После этого выбора уже нет, потому что военнообязанного отправят туда, куда определит военкомат.

Лица с инвалидностью имеют защиту от принудительного призыва. Это правило нерушимо для всех без исключения, включая самую лёгкую, III группу. Принудительно мобилизовать такого человека военкомат не имеет права ни при каких обстоятельствах, поскольку служба для них возможна исключительно по собственной инициативе и исключительно по контракту.