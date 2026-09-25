Як роботодавцю зчитати QR-код військово-облікового документа працівника

еВОД та облік. Фото: колаж Новини.LIVE

З 16 грудня 2025 року паперові бланки остаточно відійшли в минуле для більшості громадян. Зберегти традиційні книжечки дозволили виключно співробітникам СБУ, працівникам розвідувальних органів та особам, які звільнилися з цих структур у відставку. Усі інші військовозобов'язані, приписані до ТЦК, отримуватимуть лише електронні версії документів. Будь-які паперові бланки, які ТЦК видали після 18 травня 2024 року, більше не мають юридичної сили. Крім того, військкомати остаточно припинили вносити будь-які зміни до старих паперових посвідчень. Але це не звільняє роботодавців від вимоги вести військовий облік найманих працівників.

Про це повідомили експерти з трудового права та кадрового обліку порталу Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Невідповідність базам "Оберегу" та анулювання бланків

Старі військові квитки чи тимчасові посвідчення продовжують діяти лише до того моменту, поки в них не знайдуть помилку. Як тільки виявляється розбіжність між записами на папері та інформацією в єдиному державному реєстрі "Оберіг", документ миттєво стає недійсним.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 559, у такій ситуації людина зобов'язана згенерувати цифровий військово-обліковий документ, відомий як "Резерв ID". Окреме правило діє для юнаків, зокрема, посвідчення про приписку до призовної дільниці зберігає легітимність виключно для осіб, які ще не досягли 25-річного віку.

Нові обов'язки кадровиків та правило 72 годин

Роботодавець зобов'язаний перевіряти актуальність даних через "Резерв+" або портал "Дія". Електронний документ працівника має бути "свіжим", тобто згенерованим не раніше ніж за 72 години до дати фактичного прийняття людини на роботу.

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Оскільки підприємства позбавлені прямого доступу до реєстру "Оберіг", інформацію про недійсність паперового квитка вони дізнаються безпосередньо від співробітника або від представників ТЦК під час планових перевірок та звірянь.

Якщо старий бланк втратив чинність, кадровик повинен вимагати роздруківку електронного "Резерв ID". Саме цей докуммент стає єдиною підставою для заповнення списків персонального військового обліку на підприємстві. Нестачу інформації в цифровому витягу дозволяється компенсувати даними з цивільного паспорта.

Щоб переконатися у справжності електронного документа, роботодавцю необхідно просканувати QR-код. Для цього відповідальний працівник завантажує на смартфон "Резерв+" (через App Store чи Google Play), авторизується за допомогою сервісу BankID та встановлює чотиризначний пароль.

У меню застосунку потрібно обрати опцію сканування і навести камеру на код працівника для отримання миттєвого результату.

Що робити без смартфона та наслідки відмови

Якщо військовозобов'язаний не бажає встановлювати мобільний застосунок "Резерв+", він має змогу завантажити документ на державному порталі "Дія". Для осіб, які принципово відмовляються від будь-яких цифрових сервісів, держава скеровує їх іти до ТЦК і брати паперову роздруківку "Резерв ID" безпосередньо там. Інших легальних шляхів не існує.

Якщо ж працівник відмовляється надати актуальний електронний витяг, компанія втрачає право вести його персональний облік і зобов'язана офіційно доповісти у військкомат про порушення правил військового обліку.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли, що повістка на оновлення даних у ТЦК не анулює право людини самостійно обрати посаду та бригаду через рекрутинг. Але тут є жорсткий дедлайн. Шанс піти шляхом рекрутингу згорає в момент, коли пройдено ВЛК і на руках опиняється "бойова повістка". Після цього вибору вже немає, бо військовозобов'язаного відправлять туди, куди визначить військкомат.

Особи з інвалідністю мають захист від примусового призову. Це правило непорушне для всіх без винятку, включно з найлегшою, III групою. Примусово мобілізувати таку людину ТЦК не має права за жодних обставин, оскільки служба для них можлива виключно за власною ініціативою та виключно за контрактом.