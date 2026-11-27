Фиктивный брак с целью уклонения от мобилизации. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Тернопольской области полиция будет проверять подозрительные браки мужчин призывного возраста, в частности с женщинами-инвалидами. По словам главы полиции Сергея Зюбаненко, такие фиктивные любовные истории приобрели системный характер, ведь позволяют избежать мобилизации. Поэтому главная цель проверок — разоблачить «спекулянтов», которые на этом зарабатывают.

Об этом Сергей Зюбаненко заявил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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В Тернопольской области массово фиксируют подозрительные браки

Полиция Тернопольской области проанализировала данные о регистрации браков в регионе и приступает к проверкам законности союзов, которые могли заключаться с целью уклонения от мобилизации. Наиболее тщательно правоохранители будут изучать случаи, когда мужчины призывного возраста вступают в брак с женщинами с инвалидностью. Об этом сообщил начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"Такие схемы в нашем обществе, к сожалению, носят системный характер", — отметил он.

Как выяснили правоохранители, сомнительные браки заключают не только рядовые жители области.

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"Поверьте, в этих списках «выгодных» браков фигурирует немало предпринимателей — «известных» в нашей области людей", — подчеркнул Зюбаненко.

В то же время руководитель областной полиции уточнил, что сама по себе большая разница в возрасте между мужем и женой не дает оснований обвинять кого-либо в уклонении от призыва. Также не свидетельствует о нарушении закона и факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении государственной границы. Правоохранители будут проверять исключительно те случаи, где есть реальные основания подозревать незаконную схему.

"Основная задача полиции — выявлять тех «дельцов», которые пытаются заработать на подобных махинациях, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом", — подчеркнул начальник полиции Тернопольской области.

Браки с тещами ради права на выезд за границу

В государственных реестрах полицейские зафиксировали ряд показательных случаев. Одна из них произошла в октябре 2023 года в Зборовской общине. Там 27-летний мужчина женился на женщине 1971 года рождения из соседнего села, а впоследствии выехал за границу.

"Любовь "с разницей в 28 лет", согласно реестрам, продолжается и по сей день", — отметил Сергей Зюбаненко.

Особое внимание правоохранителей привлекли случаи, когда мужчины вступали в брак с матерями своих жён.

"И особый цинизм: несколько мужчин зарегистрировали браки со своими тещами", — рассказал глава полиции.

В частности, в феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года рождения женился на 66-летней жительнице Нежина Черниговской области, которая до этого была его тещей. А в мае того же года житель Подволочиской общины развелся с женой 1979 года рождения и заключил брак со своей тещей 1958 года рождения.

По словам Сергея Зюбаненко, анализ реестров показал резкое изменение тенденций после начала полномасштабной войны.

"Меня поразило, как за последние годы стремительно изменилась возрастная статистика браков", — отметил он.

В 2022 году в Тернопольской области зарегистрировали 103 брака, в которых замуж выходили женщины 1955–1975 годов рождения. Уже в 2023 году количество таких регистраций выросло до 276. В 2024 году было зафиксировано 145 подобных браков, в 2025-м — 138, а с начала 2026 года показатель снова пошел вверх и достиг 188 случаев.

Новини.LIVE сообщали, что с 2025 года из украинских вузов за нарушение требований обучения уже отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет. Сейчас в стране вновь обсуждают возможный пересмотр правил студенческой отсрочки, однако в Министерстве образования настаивают, что добросовестных студентов нельзя ограничивать в праве на получение образования.

Между тем призывники нередко сталкиваются с подозрительными звонками с неизвестных номеров, когда собеседники представляются полицией и требуют перезвонить на другой номер якобы из-за повестки, а в «Резерв+» параллельно появляется предложение обновить данные. Такие требования по телефону можно смело игнорировать, однако лишний раз проверить актуальность собственных учетных документов всё же стоит.