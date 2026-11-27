Фіктивне одруження для ухилення від мобілізації. Фото: колаж Новини.LIVE

На Тернопільщині поліція перевірятиме підозрілі шлюби чоловіків призовного віку, зокрема з жінками з інвалідністю. За словами очільника поліції Сергія Зюбаненка, такі фіктивні історії кохання набули системного характеру, адже дозволяють уникнути мобілізації. Тому головна мета перевірок — викрити "ділків", які на цьому заробляють.

Про це Сергій Зюбаненко заявив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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На Тернопільщині масово фіксують підозрілі шлюби

Поліція Тернопільської області проаналізувала дані про реєстрацію шлюбів у регіоні та розпочинає перевірки законності союзів, які могли укладатися для уникнення мобілізації. Найприскіпливіше правоохоронці вивчатимуть випадки, коли чоловіки призовного віку одружуються з жінками з інвалідністю. Про це повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

"Такі схеми у нашому суспільстві, на жаль, мають системний характер", — зазначив він.

Як з'ясували правоохоронці, сумнівні шлюби укладають не лише пересічні жителі області.

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"Повірте, що у цих списках "вигідних" шлюбів фігурують чимало підприємців — "відомих" у нашій області людей", — наголосив Зюбаненко.

Водночас керівник обласної поліції уточнив, що сама по собі велика різниця у віці між чоловіком і дружиною не дає підстав звинувачувати когось в ухиленні від призову. Так само не свідчить про порушення закону і факт супроводу людини з інвалідністю під час перетину державного кордону. Правоохоронці перевірятимуть виключно ті випадки, де є реальні підстави підозрювати незаконну схему.

"Основне завдання поліції — виявляти тих "ділків", які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом", — підкреслив начальник поліції Тернопільщини.

Одруження з тещами заради права на виїзд за кордон

У державних реєстрах поліцейські зафіксували низку показових історій. Одна з них сталася у жовтні 2023 року в Зборівській громаді. Там 27-річний чоловік одружився з жінкою 1971 року народження із сусіднього села, а згодом виїхав за кордон.

""Кохання з різницею у 28 років" згідно реєстрів триває і досі", — зауважив Сергій Зюбаненко.

Окрему увагу правоохоронців привернули випадки, коли чоловіки укладали шлюби з матерями своїх дружин.

"І особливий цинізм: кілька чоловіків зареєстрували шлюби зі своїми тещами", — розповів очільник поліції.

Зокрема, у лютому 2024 року житель Тернополя 1978 року народження одружився з 66-річною мешканкою Ніжина Чернігівської області, яка до цього була його тещею. А у травні того ж року житель Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження й уклав шлюб зі своєю тещею 1958 року народження.

За словами Сергія Зюбаненка, аналіз реєстрів показав різку зміну тенденцій після початку повномасштабної війни.

"Мене вразило, як за останні роки стрімко змінилася вікова статистика шлюбів", — зазначив він.

У 2022 році на Тернопільщині зареєстрували 103 шлюби, де заміж виходили жінки 1955–1975 років народження. Вже у 2023 році кількість таких реєстрацій зросла до 276. У 2024 році зафіксували 145 подібних шлюбів, у 2025-му — 138, а від початку 2026 року показник знову пішов угору і сягнув 188 випадків.

Новини.LIVE повідомляли, що із 2025 року з українських вишів за порушення вимог навчання вже відрахували близько 50 тисяч чоловіків, старших за 25 років. Нині в країні знову дискутують про можливий перегляд правил студентської відстрочки, проте в Міністерстві освіти наполягають, що сумлінних студентів не можна обмежувати у праві на здобуття освіти.

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