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Сколько работников ТЦК участвовали в войне — в ВСУ обнародовали данные

26 марта 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сколько ветеранов работает в ТЦК — в ВСУ дали официальный ответ
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия. Украинские военнослужащие, защищавшие наше государство на фронте, вправе оформить статус участника боевых действий. Кроме того, ветераны, которые не могут из-за состояния здоровья нести службу на передовой, могут перевестись в ТЦК и СП.

Сколько работников территориальных центров комплектования участвовали в войне, сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова. Она обнародовала официальный ответ на свой запрос, полученный от в. и. о. главнокомандующего ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.

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Так, согласно официальной информации, по состоянию на сегодня меньше половины от общего количества работников ТЦК и СП являются участниками боевых действий.

Процентное соотношение военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46,2%.

Кроме этого, в запросе есть информация о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, вернувшихся на военную службу после объявления военного положения. Таких в Украине оказалось только 5 410 человек.

Все остальные получают пенсию за выслугу лет согласно ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и остальных лиц".

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что вроде бы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте ДО 60 лет больше 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них всего 5410 — в ВСУ", — написала Третьякова.

 

Сколько действительно участников боевых действий работает в ТЦК
Официальный ответ на запрос. Фото: Галина Третьякова/Facebook

Ранее мы писали, что были введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.

Напомним, мы сообщали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы информировали, когда ТЦК не может оштрафовать военнообязанных.

война
ВСУ
Украина
военные
ТЦК и СП
УБД

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