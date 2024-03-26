Скільки ветеранів працює у ТЦК — у ЗСУ дали офіційну відповідь

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: АрміяInform

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Українські військовослужбовці, які захищали нашу державу на фронті, мають право оформити статус учасника бойових дій. Крім того, ветерани, які не можуть через стан здоров'я нести службу на передовій, можуть перевестися до ТЦК та СП.

Скільки наразі працівників територіальних центрів комплектування брали участь у війні, повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова. Вона оприлюднила офіційну відповідь на свій запит, яку отримала від т. в. о. головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

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Так, відповідно до офіційної інформації, станом на зараз менше половини від загальної кількості працівників ТЦК та СП є учасниками бойових дій.

Процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності становить 46,2%.

Крім цього, у запиті є інформація про кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану. Таких в Україні виявилося тільки 5 410 осіб.

Усі інші отримують пенсію за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років понад 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ", — написала Третьякова.

Офіційна відповідь на запит. Фото: Галина Третякова/Facebook

Раніше ми писали, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.

Також ми інформували, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних.