Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Скільки працівників ТЦК брали участь у війні — в ЗСУ оприлюднили дані arrow

Скільки працівників ТЦК брали участь у війні — в ЗСУ оприлюднили дані

26 березня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скільки ветеранів працює у ТЦК — у ЗСУ дали офіційну відповідь
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Українські військовослужбовці, які захищали нашу державу на фронті, мають право оформити статус учасника бойових дій. Крім того, ветерани, які не можуть через стан здоров'я нести службу на передовій, можуть перевестися до ТЦК та СП. 

Скільки наразі працівників територіальних центрів комплектування брали участь у війні, повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова. Вона оприлюднила офіційну відповідь на свій запит, яку отримала від т. в. о. головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Читайте також:

Так, відповідно до офіційної інформації, станом на зараз менше половини від загальної кількості працівників ТЦК та СП є учасниками бойових дій.

Процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності становить 46,2%.

Крім цього, у запиті є інформація про кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану. Таких в Україні виявилося тільки 5 410 осіб.

Усі інші отримують пенсію за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років понад 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ", — написала Третьякова.

 

Скільки насправді учасників бойових дій працює у ТЦК
Офіційна відповідь на запит. Фото: Галина Третякова/Facebook

Раніше ми писали, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.  

Також ми інформували, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних.

війна
ЗСУ
Україна
військові
ТЦК та СП
УБД

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ