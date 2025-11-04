Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Сколько украинцев подали заявления на отсрочку в ЦПАУ

Сколько украинцев подали заявления на отсрочку в ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 01:52
обновлено: 01:52
Отсрочка от мобилизации - 24 000 украинцев подали заявления в ЦПАУ
Мужчина в ЦПАУ. Иллюстративное фото: "РБК-Украина"

В Украине более 5 тысяч центров по предоставлению админуслуг начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. В течение двух рабочих дней их подали более 24 тысяч украинцев.

Об этом сказано на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Реклама
Читайте также:

Стало известно, сколько заявлений на отсрочку поступило в ЦПАУ

"Сегодня более 5 000+ центров по предоставлению админуслуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. За два дня 24+ тысячи военнообязанных украинцев обратились в ЦПАУ — больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях", — говорится в сообщении от 3 ноября.

В Министерстве добавили, что для ускорения приема заявок центры увеличили количество персонала. Сейчас среднее время обработки одного заявления занимает примерно 15 минут.

Напомним, недавно мы писали, кто и как среди учителей-мужчин будет получать отсрочку.

Также мы информировали, как в 25 лет оформить отсрочку без визита в ТЦК.

ЦПАУ мобилизация война в Украине отсрочка Бронь от мобилизации заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации