Отсрочка от мобилизации - 24 000 украинцев подали заявления в ЦПАУ

В Украине более 5 тысяч центров по предоставлению админуслуг начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. В течение двух рабочих дней их подали более 24 тысяч украинцев.

Об этом сказано на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

"Сегодня более 5 000+ центров по предоставлению админуслуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. За два дня 24+ тысячи военнообязанных украинцев обратились в ЦПАУ — больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях", — говорится в сообщении от 3 ноября.

В Министерстве добавили, что для ускорения приема заявок центры увеличили количество персонала. Сейчас среднее время обработки одного заявления занимает примерно 15 минут.

