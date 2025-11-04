Отсрочка от мобилизации - 24 000 украинцев подали заявления в ЦПАУ

Сколько украинцев подали заявления на отсрочку в ЦПАУ
В Украине более 5 тысяч центров по предоставлению админуслуг начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. В течение двух рабочих дней их подали более 24 тысяч украинцев.
Об этом сказано на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Стало известно, сколько заявлений на отсрочку поступило в ЦПАУ
"Сегодня более 5 000+ центров по предоставлению админуслуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. За два дня 24+ тысячи военнообязанных украинцев обратились в ЦПАУ — больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях", — говорится в сообщении от 3 ноября.
В Министерстве добавили, что для ускорения приема заявок центры увеличили количество персонала. Сейчас среднее время обработки одного заявления занимает примерно 15 минут.
