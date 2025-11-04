Відстрочка від мобілізації - 24 000 українців подали заяви в ЦНАП

Чоловік у ЦНАПі. Ілюстративне фото: "РБК-Україна"

В Україні більше 5 тисяч центрів з надання адмінпослуг почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації. Протягом двох робочих днів їх подали понад 24 тисячі українців.

Про це сказано на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

"Сьогодні понад 5 000+ центрів з надання адмінпослуг по всій Україні почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації. За два дні 24+ тисячі військовозобов'язаних українців звернулися до ЦНАПів — найбільше у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях", — йдеться у повідомленні від 3 листопада.

У Міністерстві додали, що для прискорення приймання заявок центри збільшили кількість персоналу. Наразі середній час опрацювання однієї заяви займає приблизно 15 хвилин.

