Україна
Скільки українців подали заяви на відстрочку в ЦНАПи

Скільки українців подали заяви на відстрочку в ЦНАПи

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 01:52
Оновлено: 01:52
Відстрочка від мобілізації - 24 000 українців подали заяви в ЦНАП
Чоловік у ЦНАПі. Ілюстративне фото: "РБК-Україна"

В Україні більше 5 тисяч центрів з надання адмінпослуг почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації. Протягом двох робочих днів їх подали понад 24 тисячі українців.

Про це сказано на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

Читайте також:

Стало відомо, скільки заяв на відстрочку надійшло до ЦНАПів

"Сьогодні понад 5 000+ центрів з надання адмінпослуг по всій Україні почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації. За два дні 24+ тисячі військовозобов'язаних українців звернулися до ЦНАПів — найбільше у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях", — йдеться у повідомленні від 3 листопада.

У Міністерстві додали, що для прискорення приймання заявок центри збільшили кількість персоналу. Наразі середній час опрацювання однієї заяви займає приблизно 15 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто і як серед вчителів-чоловіків буде отримувати відстрочку.

Також ми інформували, як в 25 років оформити відстрочку без візиту до ТЦК.

ЦНАП мобілізація війна в Україні відстрочка Бронь від мобілізації заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
