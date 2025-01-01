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Сколько украинцев обратились в центры рекрутинга за 2024 год

1 января 2025 01:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В центры рекрутинга ВСУ обратились более 32 тысяч украинцев за 2024 год
Рекрутинговый центр. Фото: Львовский городской совет
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В 2024 году в Украине были созданы центры рекрутинга украинской армии. За все это время, к концу года к ним обратились десятки тысяч украинцев, из которых уже есть кандидаты в ряды ВСУ.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины

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Как сообщили в Минобороны, в течение 2024 года в центры рекрутинга ВСУ обратилось более 32 граждан Украины за консультациями по поступлению на военную службу. Причем из этого количества 901 украинец обратился только за предыдущую неделю. В настоящее время 7198 человек уже рассматриваются кандидатами в ряды ВСУ. В частности, проходят этап отбора и оформления документов.

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже работает 47 рекрутинговых центров украинской армии. За последние две недели было открыто два новых центра – на Волыни и Житомирщине. Особенностью таких центров в том, что там не раздают повестки, а все консультации проводятся с соблюдением условий конфиденциальности.

"В следующем году мы планируем расширять сеть таких центров. Главное их преимущество в том, что они обеспечивают прозрачный и удобный процесс вступления на военную службу. Каждый, кто изъявил желание присоединиться к Силам обороны, имеет возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей"в, — сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

Наибольшее количество обращений в рекрутинговые центры зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областях и в Киеве.

Напомним, вчера мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что участие в боях принимают около 50 тысяч львовян.

Также мы писали о том, что 31 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации. Речь идет о тех украинцах, которые были в плену РФ.

ВСУ Украина армия Министерство обороны война в Украине Рекрутинг

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