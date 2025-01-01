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Скільки українців звернулися до центрів рекрутингу за 2024 рік

1 січня 2025 01:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
До центрів рекрутингу ЗСУ звернулись понад 32 тисячі українців за 2024 рік
Рекрутинговий центр. Фото: Львівська міська рада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У 2024 році в Україні створили центри рекрутингу української армії. За весь цей час, на кінець року до них звернулися десятки тисяч українців, з яких вже є кандидати у лави ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України

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Як повідомили у Міноборони, упродовж 2024 року до центрів рекрутингу ЗСУ звернулося понад 32 громадян України за консультаціями щодо вступу на військову службу. Причому з цієї кількості, 901 українець звернувся лише за попередній тиждень. Наразі 7198 людей вже розглядаються, як кандидати у лави ЗСУ. Зокрема, проходять етап відбору і оформлення документів.

Станом на сьогодні в Україні вже працює 47 рекрутингових центрів української армії. За останні два тижні було відкрито два нові центри — на Волині та Житомирщині. Особливістю таких центрів в тому, що там не роздають повістки, а всі консультації проводяться з дотриманням умов конфедеційності.

"Наступного року ми плануємо розширювати мережу таких центрів. Головна їх перевага у тому, що вони забезпечують прозорий та зручний процес вступу на військову службу. Кожен, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, має можливість обрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг та соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин", — поінформував заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Найбільшу кількість звернень до рекрутингових центрів зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Запорізької областях та в Києві.

Нагадаємо, вчора мер Львова Андрій Садовий повідомив, що участь у боях приймають близько 50 тисяч львів'ян.

Також ми писали про, що 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації та демобілізацію. Мова йде про тих українців, які були в полоні РФ.

ЗСУ Україна армія Міністерство оборони війна в Україні Рекрутинг

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