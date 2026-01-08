Видео
Главная Мобилизация Сколько армии достаточно для защиты — ответ Жорина

Сколько армии достаточно для защиты — ответ Жорина

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 04:30
Какое количество армии надо для защиты Украины — Жорин назвал цифру
Максим Жорин. Фото: Кирилл Чуботин/Фокус

От развертывания "многонациональных сил" в Украине после войны вряд ли может быть польза в контексте военного противостояния российской агрессии. Такая история скорее политическая, чем практическая.

Об этом в среду, 7 января, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Максим Жорин высказался касательно численности армии
Скриншот сообщения Максима Жорина

Какой должна быть численность войска

"На самом деле 700-тысячного украинского войска, с нужными реформами и ставкой на технологичность вполне достаточно для защиты", — отметил военный.

Правда, он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, не упустят ли процесс реформ и действительно ли Запад присоединится к поддержке и обеспечению украинской армии.

Ранее Максим Жорин призвал к реформированию армии. По его мнению, должны измениться системы применения войск и подготовки в учебных центрах.

Напомним, Жорин спрогнозировал, где будут стоять войска после перемирия. Кроме того, он заявил, что мир, вероятно, будет временным.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
