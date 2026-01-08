Яка кількість армії треба для захисту України — Жорін назвав цифру

Максим Жорін. Фото: Кирило Чуботін/Фокус

Від розгортання "багатонаціональних сил" в Україні після війни навряд чи може бути користь у контексті військового протистояння російській агресії. Така історія скоріше політична, ніж практична.

Про це в середу, 7 січня, заявив заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Якою має бути чисельність війська

"Насправді 700-тисячного українського війська, із потрібними реформами та ставкою на технологічність цілком достатньо для захисту", — зазначив військовий.

Щоправда, він додав, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи не упустять процес реформ і чи справді Захід долучиться до підтримки та забезпечення української армії.

Раніше Максим Жорін закликав до реформування армії. На його думку, мають змінитися системи застосування військ та підготовки в навчальних центрах.

Нагадаємо, Жорін спрогнозував, де стоятимуть війська після перемир'я. Крім того, він заявив, що мир, імовірно, буде тимчасовим.