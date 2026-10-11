Срок действия электронного военного билета из Резерв+: как долго действителен

Приложение «Резерв+». Фото: коллаж Новини.LIVE

Срок действия цифровой выписки в "Резерв+" напрямую зависит от текущего военно-учетного статуса лица. Стоит помнить, что по истечении срока действия отсрочки документ теряет силу, поэтому военнообязанному придется заново формировать электронный военно-учетный документ (е-ВУД) для получения актуальных данных из государственного реестра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление КМУ от 16.05.2024 № 559.

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Общие сроки действия электронного документа

Электронный военно-учетный документ (е-ВУД) в приложении "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет. Однако, в отличие от бумажного бланка, цифровая выписка имеет четко ограниченный срок действия. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 559, максимальный срок действия сгенерированного электронного документа составляет не более одного года с момента его формирования.

Если в течение 12 месяцев статус гражданина не изменился, по истечении этого срока ему достаточно просто нажать кнопку обновления на смартфоне.

Как меняются сроки в связи с отсрочкой или бронью

Общее правило о 12 месяцах имеет крайне важное исключение. Срок действия электронного документа не может превышать продолжительность законных оснований для освобождения от службы.

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Срок действия электронного документа автоматически ограничивается в следующих случаях:

для призывников — до даты окончания отсрочки от направления на базовую военную службу;

— до даты окончания отсрочки от направления на базовую военную службу; для военнообязанных и резервистов — до даты окончания отсрочки от мобилизации или аннулирования бронирования.

Если лицо сформировало электронный документ, который по умолчанию выдается на 12 месяцев, но его текущая отсрочка заканчивается уже через 6 месяцев, то срок действия самого электронного документа о военной службе также истечет ровно через полгода. После этой даты документ будет считаться недействительным.

По истечении срока действия, независимо от того, прошел ли год или завершилась отсрочка, пользователю необходимо повторно сформировать электронный документ в приложении.

Содержание обновленного документа будет зависеть от статуса в реестре. Поэтому, если срок действия отсрочки или бронирования был официально продлен ТЦК или работодателем, эти данные автоматически отобразятся в новом электронном документе о призыве. Если же отсрочка окончательно завершилась и не была продлена, новый сгенерированный документ покажет текущий статус гражданина уже без указания имеющейся отсрочки от призыва.

Новини.LIVE сообщал, что в период действия отсрочки или брони военнообязанных обычно не направляют на прохождение военно-врачебной комиссии, поэтому отсутствие свежего медосмотра в этот период не считается нарушением учета, за исключением отдельных случаев, определенных законом.

Само заключение ВЛК в период военного положения остается в силе ровно один год со дня завершения осмотра, однако даже по истечении этого 12-месячного срока лицу автоматически не грозит штраф за нарушение правил учета.