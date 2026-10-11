Термін дії е-ВОД з Резерв+: скільки дійсний електронний військовий квиток

Застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Термін чинності цифрового витягу в "Резерв+" прямо залежить від поточного військово-облікового статусу особи. Варто пам'ятати, що після закінчення дії відстрочки документ стає недійсним, тому військовозобов'язаному доведеться заново формувати е-ВОД для підтягування актуальних даних із державного реєстру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову КМУ від 16.05.2024 №559.

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Загальні терміни дії електронного документа

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) у застосунку "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток. Проте, на відміну від паперового бланка, цифровий витяг має чітко обмежений період дії. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №559, максимальний строк чинності згенерованого електронного документа становить не більше одного року з хвилини його формування.

Якщо протягом 12 місяців статус громадянина не змінювався, після спливу цього часу йому достатньо просто натиснути кнопку оновлення у смартфоні.

Як змінюються строки через відстрочку чи бронь

Загальне правило про 12 місяців має критично важливий виняток. Чинність електронного документа не може перевищувати тривалість законних підстав для звільнення від служби.

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Строк дії е-ВОД автоматично обмежується у таких випадках:

для призовників до дати закінчення відстрочки від направлення на базову військову службу;

до дати закінчення відстрочки від направлення на базову військову службу; для військовозобов'язаних та резервістів до дати закінчення відстрочки від мобілізації або анулювання бронювання.

Якщо особа сформувала електронний документ, який базово видається на 12 місяців, але її актуальна відстрочка завершується вже через 6 місяців, то чинність самого е-ВОД також припиниться рівно через пів року. Після цієї дати документ вважатиметься недійсним.

Після закінчення терміну дії незалежно від того, минув рік чи завершилася відстрочка, користувачеві необхідно повторно сформувати електронний документ у застосунку.

Зміст оновленого документа залежатиме від статусу в реєстрі. Тож якщо строк дії відстрочки чи бронювання був офіційно продовжений ТЦК або роботодавцем, ці дані автоматично відобразяться в новому е-ВОД. Якщо ж відстрочка остаточно завершилася і не була подовжена, новий згенерований документ покаже поточний статус громадянина вже без вказування наявної відстрочки від призову.

Новини.LIVE повідомляли, що під час дії броні чи відстрочки військовозобов'язаних зазвичай не скеровують на проходження військово-лікарської комісії, тож відсутність свіжого медогляду в цей період не вважається порушенням обліку, за винятком окремих визначених законом випадків.

Сам висновок ВЛК у період воєнного стану залишається чинним рівно один рік із дня завершення огляду, проте навіть після закінчення цього 12-місячного строку особі автоматично не загрожує штраф за порушення облікових правил.