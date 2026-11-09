Военный и врач. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В условиях военного положения заключение ВВК о годности к службе остается в силе ровно один год. Военнообязанные могут оформлять электронное направление на медицинский осмотр удаленно, используя функционал приложения "Резерв+". Однако в некоторых случаях такое направление может выдать и уполномоченное на это лицо.

Разъяснения предоставили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Кто выдает направление на ВВК и можно ли получить его без посещения ТЦК

Военнообязанные могут пройти ВВК исключительно после получения направления, поэтому самостоятельно прийти на осмотр нельзя. В то же время любой человек имеет законное право досрочно инициировать новую ВВК, если в течение года перенес тяжелую операцию или заболел тяжелой болезнью.

Этот документ имеют право выдавать руководители ТЦК, главы Центров рекрутинга ВСУ и командиры воинских частей. Кроме того, граждане могут избежать лишних посещений ТЦК, ведь "Резерв+" позволяет оформить направление дистанционно.

Чтобы получить электронный документ, военнообязанному необходимо:

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перейти в раздел "Сервисы" в приложении;

выбрать опцию "Направление на ВВК";

заполнить предложенную форму;

дождаться завершения проверки и появления направления в личном кабинете.

Онлайн-запрос на направление действует только при условии, что человек будет проходить осмотр именно в том ТЦК, где он состоит на учете. Военные, уже находящиеся в рядах армии, оформляют бумажное направление, подавая цифровой рапорт в системе "Армия+". К запросу военные обязательно прилагают медицинский документ с рекомендацией врача.

Правила обследования и где проходят ВВК

Врачи советуют готовиться к комиссии заранее. На осмотр следует принести все имеющиеся медицинские выписки, кардиограмму и свежие анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C. Если результатов нет, медики требуют воздержаться от еды за 4–8 часов до визита для достоверности диагностики, которую проведут на месте.

Стандартный состав комиссии предусматривает осмотр восемью специалистами.

Медицинское заключение составляется после осмотра у следующих врачей:

хирург;

терапевт;

психиатр;

невролог;

стоматолог;

дерматолог;

офтальмолог;

отоларинголог.

Гражданские военнообязанные проходят комиссии, которые развернуты при районных, городских и областных ТЦК на базе обычных муниципальных больниц.

Действующие военнослужащие обследуются в амбулаторных условиях гарнизонных ВВК при военных госпиталях или во время стационарного лечения в государственных медицинских учреждениях. Если в больнице нет собственной комиссии, к раненому обязаны вызвать выездную гарнизонную ВВК.

Военные, находящиеся в 30-дневном отпуске для лечения после стационара, должны пройти повторный осмотр для определения годности или продления отпуска. Однако такой отпуск разрешается брать не более двух раз подряд. Направление в этом случае выдает ТЦК.

Сроки осмотра и срок действия заключения ВВК

Законодательство строго регламентирует время, отведенное на проверку здоровья. Если комиссия ограничивается базовым осмотром без дополнительных исследований, процедура продлится максимум шесть дней.

В случае выявления патологий общий срок увеличивается до 14 дней с даты получения направления.

В частности, дополнительное время предоставляется на:

проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ);

прохождение компьютерной томографии (КТ);

лабораторные, инструментальные или стационарные исследования.

Во время военного положения решение ВВК о годности остается в силе ровно один год. Например, результаты медосмотра за ноябрь 2025 года уже в ноябре 2026-го станут устаревшими в базе «Оберег», что станет основанием для нового направления.

Когда должны явиться на ВВК временно негодные

Те, кому установлена временная негодность с требованием повторного осмотра через 6–12 месяцев, должны явиться к врачам за 3–4 недели до истечения срока, указанного в справке.

Граждане, исключенные из воинского учета по причине полной негодности, повторные комиссии не проходят.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине усилили контроль за новыми экспертными группами, которые заменили ликвидированные МСЭК. Согласно постановлению правительства № 1359, если врач допустит 25 ошибок при оформлении инвалидности, его навсегда исключат из состава комиссии. Кроме того, медучреждения теперь обязаны открыто публиковать списки всех специалистов, проводящих такие освидетельствования.

Чтобы получить группу инвалидности или выплаты за утрату трудоспособности, раненым военным необходимо собрать исчерпывающий пакет справок. Новые экспертные комиссии (ЭКОПФО) оценивают не только медицинские травмы, но и повседневные возможности человека: насколько боец может самостоятельно обслуживать себя, передвигаться и взаимодействовать с окружающими.