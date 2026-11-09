Військовий та лікар. Фото ілюстративне: Армія.Inform

В умовах воєнного стану висновок ВЛК щодо придатності до служби залишається чинним рівно рік. Військовозобов'язані можуть генерувати електронне направлення на медогляд дистанційно, використовуючи функціонал застосунку "Резерв+". Але в деяких випадках таке направлення може надати й уповноважена на це особа.

Роз'яснення надали в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Хто дає направлення на ВЛК і чи можна отримати його без візиту в ТЦК

Військовозобов'язані можуть пройти ВЛК виключно після отримання направлення, тож самостійно прийти на огляд не можна. Водночас будь-яка людина має законне право достроково ініціювати нову ВЛК, якщо протягом року перенесла важку операцію або отримала тяжке захворювання.

Цей документ мають право видавати керівники ТЦК, очільники Центрів рекрутингу ЗСУ та командири військових частин. Окрім цього, громадяни можуть уникнути зайвих візитів до ТЦК, адже "Резерв+" дозволяє сформувати направлення дистанційно.

Щоб отримати електронний документ, військовозобов'язаному потрібно:

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перейти до розділу "Сервіси" у додатку;

обрати опцію "Направлення на ВЛК";

заповнити запропоновану форму;

дочекатися завершення перевірки та появи направлення в кабінеті.

Онлайн-запит на направлення діє лише за умови, що людина проходитиме огляд саме при тому ТЦК, де вона стоїть на обліку. Військові, які уже перебувають в лавах армії оформлюють паперове направлення, подаючи цифровий рапорт у системі "Армія+". До запиту військовимй ще обов'язково додає медичний документ із рекомендацією лікаря.

Правила обстеження та де проходять ВЛК

Лікарі радять готуватися до комісії заздалегідь. На огляд варто приносити всі наявні медичні виписки, кардіограму та свіжі аналізи на ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C. Якщо результатів немає, медики вимагають утриматися від їжі за 4-8 годин до візиту задля достовірності діагностики, яку проведуть на місці.

Стандартний склад комісії передбачає проходження восьми фахівців.

Медичний висновок формують після огляду у таких лікарів:

хірург;

терапевт;

психіатр;

невролог;

стоматолог;

дерматолог;

офтальмолог;

отоларинголог.

Цивільні військовозобов'язані проходять комісії, які розгорнуті при районних, міських та обласних ТЦК на базі звичайних комунальних лікарень.

Чинні військовослужбовці обстежуються в амбулаторних умовах гарнізонних ВЛК при військових госпіталях або під час стаціонарного лікування у державних медзакладах. Якщо в лікарні немає власної комісії, до пораненого зобов'язані викликати виїзну гарнізонну ВЛК.

Військові, які перебувають у 30-денній відпустці для лікування після стаціонару мають пройти повторний огляд для визначення придатності або подовження відпочинку. Але таку відпустку дозволено брати до двох разів поспіль. Направлення в цьому випадку видає ТЦК.

Строки огляду та доки буде діяти висновок ВЛК

Законодавство суворо регламентує час, відведений на перевірку здоров'я. Якщо комісія обмежується базовим оглядом без додаткових досліджень, процедура триватиме максимум шість днів.

У випадках виявлення патологій загальний термін збільшується до 14 днів від дати отримання направлення.

Зокрема додатковий час дається на:

проведення магнітно-резонансної томографії (МРТ);

проходження комп'ютерної томографії (КТ);

лабораторні, інструментальні чи стаціонарні дослідження.

Під час воєнного стану рішення ВЛК про придатність залишається чинним рівно один рік. Наприклад, результати медогляду за листопад 2025 року вже у листопаді 2026-го стануть застарілими в базі "Оберіг", що стане підставою для нового направлення.

Коли мають йти на ВЛК тимчасово непридатні

Ті, кому встановили тимчасову непридатність із вимогою переогляду через 6-12 місяців, мають з'явитися до лікарів за 3-4 тижні до завершення вказаного в довідці терміну.

Громадяни, виключені з військового обліку через повну непридатність, повторних комісій не проходять.

Новини.LIVE інформували, що в Україні посилили контроль за новими експертними командами, які замінили ліквідовані МСЕК. За урядовою постановою № 1359, якщо лікар припуститься 25 помилок під час оформлення інвалідності, його назавжди виключать зі складу комісії. Крім того, медзаклади тепер зобов'язані відкрито оприлюднювати списки всіх фахівців, які проводять такі оцінювання.

Аби отримати групу інвалідності або виплати за втрату працездатності, пораненим військовим потрібно зібрати вичерпний пакет довідок. Нові експертні комісії (ЕКОПФО) оцінюють не лише медичні травми, а й повсякденні можливості людини: наскільки боєць може сам себе обслуговувати, пересуватися та взаємодіяти з оточенням.