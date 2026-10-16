Сколько инспекторов по воинскому учету должно быть в компании

Военный учет на предприятии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бизнес в Украине должен соблюдать строгие правила отчетности перед ТЦК. Работодатели несут личную ответственность за нарушение правил воинского учета на предприятии, поскольку необходимо утвердить ряд внутренних приказов. Чтобы эта работа велась корректно, следует определить инспекторов, количество которых будет зависеть от общего штата трудоустроенных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие документы обязательны на предприятии для проверок ТЦК

Чтобы избежать проблем во время визитов контролирующих органов, руководство компаний должно организовать ведение документации.

Обязательный минимум, который должен быть на предприятии, включает:

Приказы о назначении лица, уполномоченного вести учет, его утвержденную должностную инструкцию, а также распоряжение о необходимости повышения квалификации. Корпоративные правила воинского учета. Они не могут храниться в закрытых папках — документ должен быть размещен в доступном месте, а каждый наемный работник обязан поставить свою подпись о ознакомлении с ним. Списки персонального воинского учета на всех соответствующих сотрудников. Ведомость оперативного учета, в которой отражается точная статистика компании (общее количество военнообязанных, резервистов, призывников и тех, кто получил отсрочку). Отдельный журнал для фиксации результатов официальных проверок.

Кто должен вести документы по воинскому учету на предприятии

Распределение обязанностей жестко привязано к масштабам бизнеса. В небольших фирмах, где количество людей на учете не превышает отметку в 500 человек, нанимать отдельного специалиста не требуется.

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Директор вправе поручить эти задачи уже имеющемуся инспектору по кадрам или другому специалисту кадровой службы. За дополнительную нагрузку такому сотруднику устанавливается финансовая доплата, максимальный размер которой составляет 50% от его должностного оклада.

Какие требования предъявляются к крупным компаниям и как рассчитывается штат

Если количество подчётных работников превышает 500 человек, работодатель обязан ввести для работы с этим отдельную должность. Специалист, нанимаемый на эту должность, должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным для профессии «Инспектор по воинскому учету».

Законодательство четко регулирует количество таких инспекторов в зависимости от роста числа военнообязанных работников:

От 2001 до 4000 человек — работу должны выполнять два штатных инспектора.

От 4001 до 7000 человек — предприятию потребуется уже три штатных инспектора.

В дальнейшем за каждые последующие 3000 человек компания обязана добавлять еще одного штатного инспектора.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Министерстве обороны окончательно разъяснили порядок ведения кадрового воинского учета женщин офицерского звания. Поступил ответ, что работодатели должны вносить сведения о таких специалистках строго в третью группу списков персонального учета.

При этом пребывание в отпуске по уходу за ребенком не отменяет базовых требований закона. Если сотрудница отказывается предъявить военно-учетный документ, компания должна направить ей письменное предупреждение, а в случае длительного саботажа необходимо официально уведомить территориальный центр комплектования, чтобы уберечь бизнес от штрафов за нарушение требований Кабмина.