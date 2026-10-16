Скільки інспекторів з військового обліку має бути в компанії

Військовий облік на підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Бізнес в Україні має дотримуватися жорстких правил звітності перед ТЦК. Роботодавці несуть персональну відповідальність за порушення правил військового обліку на підприємстві, оскільки необхідно затвердити низку внутрішніх наказів. Аби ця робота велася коректно, слід визначити інспекторів кількість яких буде залежати від загального штату працевлаштованих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які документи обов'язкові на підприємстві для перевірок ТЦК

Щоб уникнути проблем під час візитів контролюючих органів, керівництво компаній має організувати ведення документів.

Обов'язковий мінімум, який повинен бути на підприємстві, включає:

Накази про призначення уповноваженої за облік особи, її затверджена посадова інструкція, а також розпорядження щодо необхідності підвищення кваліфікації. Корпоративні правила військового обліку. Вони не можуть лежати в закритих папках — документ має бути розміщений у доступному місці, а кожен найманий працівник зобов'язаний поставити свій підпис про ознайомлення з ним. Списки персонального військового обліку на всіх відповідних співробітників. Відомість оперативного обліку, де відображається точна статистика компанії (загальна кількість військовозобов'язаних, резервістів, призовників та тих, хто отримав бронювання). Окремий журнал для фіксації результатів офіційних перевірок.

Хто має вести документи з військового обліку на підприємстві

Розподіл обов'язків жорстко прив'язаний до масштабів бізнесу. У невеликих фірмах, де кількість людей на обліку не перевищує позначку в 500 осіб, наймати окремого фахівця не потрібно.

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Директор має право доручити ці завдання вже існуючому інспектору з кадрів або іншому спеціалісту служби персоналу. За додаткове навантаження такому співробітнику встановлюється фінансова доплата, максимальний розмір якої становить 50% від його посадового окладу.

Які вимоги до великих компаній та який розрахунок штату

Якщо кількість підзвітних працівників становить понад 500 осіб, роботодавець зобов'язаний ввести для роботи з цим окрему посаду. Фахівець, якого наймають на це місце, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, що прописані для професії "Інспектор з військового обліку".

Законодавство чітко регулює кількість таких інспекторів залежно від зростання числа військовозобов'язаних працівників:

Від 2001 до 4000 людей — роботу мають виконувати два штатні інспектори.

Від 4001 до 7000 людей — підприємству знадобляться вже три штатні інспектори.

Надалі за кожні наступні 3000 осіб компанія зобов'язана додавати ще одного штатного інспектора.

Також Новини.LIVE писали, що в Міністерстві оборони остаточно роз'яснили порядок ведення кадрового військового обліку жінок офіцерського звання. Надійшла відповідь, що роботодавці повинні вносити відомості про таких фахівчинь суворо до третьої групи списків персонального обліку.

Натомість перебування у відпустці для догляду за дитиною не скасовує базових вимог закону. Якщо співробітниця відмовляється пред'явити військово-обліковий документ, компанія має надіслати їй письмове застереження, а в разі тривалого саботажу треба офіційно повідомити територіальний центр комплектування, аби вберегти бізнес від штрафів за порушення вимог Кабміну.