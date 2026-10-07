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Главная Мобилизация Слив мест раздачи повесток является криминалом: на сколько сажают

Слив мест раздачи повесток является криминалом: на сколько сажают

Ua ru
7 октября 2026 13:15
Какова ответственность за публикацию маршрутов ТЦК и СП: что нельзя публиковать
Работа полиции. Фото: коллаж Новини.LIVE

Неосторожные посты в социальных сетях, касающиеся работы военкоматов или последствий вражеских обстрелов, приводят к реальным уголовным делам. В Украине уже выносят приговоры администраторам сообществ, которые «сливают» маршруты ТЦК, поскольку враг круглосуточно собирает данные для подготовки новых атак.

Об этом сообщили во Львовском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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В Украине судят за администрирование чата о работе ТЦК и СП

Распространение информации о передвижениях сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки перестало быть простой неосторожностью и строго наказывается законом. Показательный прецедент произошел на Львовщине, где Сокальский районный суд 13 января 2025 года вынес приговор администратору масштабного Viber-сообщества. В группу входило более 14 тысяч участников.

В этом паблике регулярно появлялись данные о местах нахождения полицейских экипажей, актуальных маршрутах военнослужащих ТЦК и СП, а также точные местоположения и время проведения мероприятий оповещения. За такую деятельность суд назначилмужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, заменив реальное заключение испытательным сроком на один год.

Правоохранители подчеркивают, что сообщения с указанием координат работы групп оповещения нельзя трактовать как безобидное предупреждение для других. Фактически такие действия расцениваются как содействие срыву мобилизационных мероприятий, поскольку они позволяют гражданам умышленно избегать оповещения и уклоняться от выполнения своих установленных законом обязанностей.

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То, что пользователям может казаться обычным обменом информацией в соцсетях или мессенджерах, при определенных обстоятельствах быстро становится основанием для возбуждения уголовного дела. Именно поэтому граждан настоятельно просят подумать, прежде чем сообщать в сети, где находятся военные или по каким маршрутам они передвигаются.

Какие данные нельзя публиковать в открытом доступе во время войны

Помимо внутренней безопасности, критической остается ситуация с утечкой данных, которые напрямую помогают российскому агрессору. Спецслужбы противника в режиме 24/7 отслеживают украинские социальные сети, СМИ и мессенджеры. Главная цель такого непрерывного мониторинга заключается в сборе разведывательной информации для планирования дальнейших атак.

Чтобы не работать корректировщиками для врага, украинцам категорически запрещено публиковать или распространять видео, фотографии и посты с места попаданий и последствий обстрелов.

Нельзя указывать ориентиры или адреса, по которым противник может идентифицировать объекты. Также запрещено разглашать информацию о работе или расположении инфраструктуры, размещении блокпостов, перемещении воинских подразделений и техники, а также любые другие сведения, полезные противнику.

За несанкционированное распространение данных о передвижении Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований, а также направлениях перемещения боеприпасов и оружия в Украину во время действия военного или чрезвычайного положения наступает уголовная ответственность. В зависимости от тяжести последствий и умысла за такие действия можно сесть за решетку на срок от 3 до 15 лет или даже получить пожизненное заключение.

Новини.LIVE ранее сообщали, что водителей без бронирования, находящихся в розыске, могут мобилизовать прямо на блокпосту во время проверки документов. Однако в таком случае полиция не имеет права оставлять автомобиль призывника на проезжей части, чтобы не спровоцировать ДТП. Юрист объяснила, что будет дальше с автомобилем.

В Ивано-Франковской области судили руководителя районного ТЦК за искусственное завышение показателей призыва. Подполковник вносил в систему "Оберег" фальшивые данные о мобилизации граждан, которые на самом деле фиктивно «служили» только на бумаге и в воинские части никогда не зачислялись.

тюрьма мобилизация повестки уведомление ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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