Яка відповідальність за публікацію маршрутів ТЦК та СП: що не можна постити

Робота поліції. Фото: колаж Новини.LIVE

Необережні дописи у соціальних мережах щодо роботи військкоматів або наслідків ворожих обстрілів призводять до реальних кримінальних справ. В Україні вже виносять вироки адміністраторам спільнот, які "зливають" маршрути ТЦК, оскільки ворог цілодобово збирає дані для підготовки нових атак.

На цьому наголосили у Львівському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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В Україні судять за адміністрування чату про роботу ТЦК та СП

Поширення інформації про пересування співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перестало бути простою необачністю і жорстко карається законом. Показовий прецедент стався на Львівщині, де Сокальський районний суд 13 січня 2025 року виніс вирок адміністратору масштабної Viber-спільноти. До групи входило понад 14 тисяч учасників.

У цьому пабліку регулярно з'являлися дані про місця роботи поліцейських екіпажів, актуальні маршрути військовослужбовців ТЦК та СП, а також точні локації та час проведення заходів оповіщення. За таку діяльність суд призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, замінивши реальне ув'язнення іспитовим строком на один рік.

Правоохоронці наголошують, що повідомлення із зазначенням координат роботи груп оповіщення не можна трактувати як безневинне попередження для інших. Фактично такі дії розцінюються як сприяння у зриві мобілізаційних заходів, оскільки вони дозволяють громадянам навмисно уникати оповіщення та ухилятися від виконання своїх визначених законом обов'язків.

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Те, що користувачам може здаватися звичайним обміном інформацією у соцмережах чи месенджерах, за конкретних обставин швидко стає підставою для кримінального провадження. Саме тому громадян наполегливо просять замислитися перед тим, як повідомляти в мережі, де працюють військові або якими маршрутами вони пересуваються.

Які дані не можна публікувати у відкритому доступі під час війни

Окрім внутрішньої безпеки, критичною залишається ситуація з витоком даних, які безпосередньо допомагають російському агресору. Спецслужби противника в режимі 24/7 відстежують українські соціальні мережі, медіа та месенджери. Головна мета такого безперервного моніторингу полягає у зборі розвідувальної інформації для планування подальших атак.

Щоб не працювати коригувальниками для ворога, українцям категорично заборонено публікувати чи поширювати відео, фотографії та дописи з місця влучань і наслідки обстрілів.

Не можна вказувати орієнтири або адреси, за якими противник здатен ідентифікувати об'єкти. Також заборонено розголошувати інформацію про роботу чи розташування інфраструктури, розміщення блокпостів, переміщення військових підрозділів і техніки, або будь-які інші відомості, корисні противнику.

За несанкціоноване поширення даних про рух Збройних Сил України, інших військових формувань, а також напрямки переміщення боєприпасів та зброї в Україну під час дії воєнного чи надзвичайного стану настає кримінальна відповідальність. Залежно від тяжкості наслідків та умислу, за такі дії можна сісти за ґрати на строк від 3 до 15 років або навіть отримати довічне ув'язнення.

Новини.LIVE писали раніше, що водіїв без бронювання, які перебувають у розшуку, можуть мобілізувати просто на блокпості під час перевірки документів. Проте в такому разі поліція не має права залишати авто призовника на проїжджій частині, аби не спровокувати ДТП. Юристка пояснила, що буде далі з автівкою.

На Івано-Франківщині судили керівника районного ТЦК за штучне завищення показників призову. Підполковник вносив до системи "Оберіг" фейкові дані про мобілізацію громадян, які насправді фіктивно "служили" лише на папері та до військових частин ніколи не зараховувалися.