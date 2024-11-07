Контрактная служба в ВСУ - могут ли перевести без согласия военного

Военнослужащие ВСУ. Фото: УНІАН

Военный, подписавший контракт с ВСУ, имеет право на выбор места службы. Но эта норма не работает в военное время, так что контрактника могут перевести из одной части в другую без его желания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, подписывающие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют больше прав, чем другие военные.

В частности, они вправе выбирать, в какой воинской части служить.

Впрочем, это правило действует не всегда.

Перевод и финансовые обязательства

Так, отметил адвокат Юрий Айвазян, во время действия военного положения даже военного-контрактника могут перевести из одной воинской части в другую без согласия самого военнослужащего.

При этом, подчеркнул юрист, все другие права сохраняются, в частности, финансовые.

"При переводе военнослужащий исключается из личного состава части, поэтому ему должны предоставить полный расчет", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, какая разница между мобилизованным, добровольцем и контрактником.

Добавим, в ТЦК объясняли, какая альтернатива мобилизации бывает в военное время.