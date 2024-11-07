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Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди

7 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Контрактна служба в ЗСУ - чи можуть перевести без згоди військового
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовий, який підписав контракт із ЗСУ, має право на вибір місця служби. Та ця норма не працює у воєнний час, тож контрактника можуть перевести з однієї частини до іншої без його бажання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, мають більше прав, ніж інші військові.

Зокрема, вони мають право обирати, у якій військовій частині служити.

Втім, це правило діє не завжди.

Переведення і фінансові зобов’язання

Так, наголосив адвокат Юрій Айвазян, під час дії воєнного стану навіть військового-контрактника можуть перевести з однієї військової частини до іншої без згоди самого військовослужбовця.

При цьому, підкреслив юрист, усі інші права зберігаються — зокрема, фінансові.

"При переведенні військовослужбовець виключається з особового складу частини, тож йому повинні надати повний розрахунок", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця є між мобілізованим, добровольцем та контрактником.

Додамо, у ТЦК пояснювали, яка буває альтернатива мобілізації у воєнний час.

контракт військовослужбовці ЗСУ військові військова частина

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