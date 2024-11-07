Контрактна служба в ЗСУ - чи можуть перевести без згоди військового

Служба на контракті — кого можуть перевести без згоди
Військовий, який підписав контракт із ЗСУ, має право на вибір місця служби. Та ця норма не працює у воєнний час, тож контрактника можуть перевести з однієї частини до іншої без його бажання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли переваги контрактника не діють
Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, мають більше прав, ніж інші військові.
Зокрема, вони мають право обирати, у якій військовій частині служити.
Втім, це правило діє не завжди.
Переведення і фінансові зобов’язання
Так, наголосив адвокат Юрій Айвазян, під час дії воєнного стану навіть військового-контрактника можуть перевести з однієї військової частини до іншої без згоди самого військовослужбовця.
При цьому, підкреслив юрист, усі інші права зберігаються — зокрема, фінансові.
"При переведенні військовослужбовець виключається з особового складу частини, тож йому повинні надати повний розрахунок", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця є між мобілізованим, добровольцем та контрактником.
Додамо, у ТЦК пояснювали, яка буває альтернатива мобілізації у воєнний час.
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