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Главная Мобилизация Служба по контракту: какие есть варианты и выплаты

Служба по контракту: какие есть варианты и выплаты

Ua ru
16 октября 2026 06:30
По каким видам контрактов можно поступить на службу в Силы обороны
Украинские военнослужащие. Фото: mod.gov.ua

​Для тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту, есть несколько вариантов. Выбор зависит от военной специальности, уровня риска и желаемых условий. Командование предлагает четкие сроки службы и различные размеры доплат за выполнение задач.

Об этом 15 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Какие условия предлагают военным по новым контрактам

​Для штурмовиков и пехотинцев действует пехотно-штурмовой контракт. Он рассчитан на 14 месяцев и предусматривает самую высокую оплату. Средняя выплата составляет 300 тысяч гривен, а максимальная достигает 460 тысяч гривен. По окончании службы военному предоставляют отсрочку на полгода.

​Боевой контракт предназначен для операторов беспилотников, специалистов по РЭБ и артиллеристов. Срок службы составляет два года, а выплаты колеблются от 50 тысяч до 120 тысяч гривен. За подписание контракта предусмотрено единовременное вознаграждение — до 33 тысяч гривен.

Для тыловых специальностей создали базовый контракт сроком на два года. Повара, делопроизводители и мастера получают 30–70 тысяч гривен. По желанию такие военнослужащие могут перейти на боевую должность ради более высоких выплат.

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Для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет разработали отдельную программу. Она предлагает миллион гривен единовременной выплаты и годовую или двухгодичную службу в зависимости от направления службы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Факты ICTV" сообщал, что адвокаты и юристы в Украине не имеют особого статуса, который освобождает от мобилизации. Отсрочку им предоставляют, только если на это есть основание. Правила призыва для юристов такие же, как и для других военнообязанных.

Также Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина писал, что получить отсрочку могут даже дальние родственники человека, который нуждается в уходе. Это возможно, если у больного нет близких родственников. Для получения отсрочки статус ухаживающего необходимо подтвердить документально.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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