За якими видами контрактів можна долучитися до Сил оборони

Українські військовослужбовці. Фото: mod.gov.ua

​Для тих, хто хоче долучитися до війська за контрактом, є кілька варіантів. Вибір залежить від військової спеціальності, рівня ризику та бажаних умов. Командування пропонує чіткі терміни служби та різні розміри доплат за виконання завдань.

​Про це 15 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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​Які умови пропонують військовим за новими контрактами

​Для штурмовиків і піхотинців діє піхотно-штурмовий контракт. Він розрахований на 14 місяців і передбачає найвищу оплату. Середня виплата становить 300 тисяч гривень, а максимальна сягає 460 тисяч гривень. Після завершення служби військовому надають відстрочку від пів року.

​Бойовий контракт призначений для операторів безпілотників, РЕБ та артилеристів. Служба триває два роки, а виплати коливаються від 50 тисяч до 120 тисяч гривень. За підписання контракту передбачається одноразова винагороду — до 33 тисяч гривень.

​Для тилових спеціальностей створили базовий контракт на два роки. Кухарі, діловоди та майстри отримують 30–70 тисяч гривень. За бажанням такі військові можуть перейти на бойову посаду заради більших виплат.

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​Для молоді віком від 18 до 25 років розробили окрему програму. Вона пропонує мільйон гривень одноразової виплати та річну чи дворічну службу залежно від обратного напрямку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Факти ICTV" повідомляв, що адвокати та юристи в Україні не мають особливого статусу, який звільняє від мобілізації. Відстрочку їм надають, лише якщо на це є підстави. Правила призову для правознавців такі ж самі, як і для інших військовозобов'язаних.

Також Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну писав, що отримати відстрочку можуть навіть далекі родичі людини, яка потребує догляду. Таке можливе, якщо у хворого немає близької рідні. Для отримання відстрочки статус доглядача треба буде підтвердити документально.