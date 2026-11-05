Военнослужащие ВСУ. Фото: 28-я ОМБр

Военнослужащие ВСУ, воспитывающие несовершеннолетних детей с инвалидностью, смогут перевестись на службу по месту их проживания. Главнокомандующий поручил командующим войсками удовлетворять такие рапорты с учетом уровня укомплектованности подразделений. Аналогичные решения в ближайшее время ожидаются от пограничников и Нацгвардии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Офиса военного омбудсмена Украины.

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Перевод по семейным обстоятельствам

Вооруженные Силы Украины меняют подход к рассмотрению рапортов от военнослужащих, являющихся родителями детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Отныне такие военнослужащие получат реальную возможность проходить службу непосредственно в своем регионе или в ближайшем доступном населенном пункте. Это позволит бойцам принимать полноценное участие в ежедневном уходе за детьми и помогать своим семьям.

Сообщение Офиса военного омбудсмена. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 года принял соответствующее решение, о котором уже проинформированы руководители органов военного управления и командующие всеми видами и родами войск.

Руководство армии обязали неукоснительно соблюдать Положение о прохождении военной службы при рассмотрении рапортов о переводе этой категории граждан.

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Условия перевода предусматривают:

ротация возможна исключительно на равнозначную или более низкую должность;

новым местом службы может стать воинская часть или орган управления;

место службы должно находиться по месту жительства ребенка или в ближайшей местности;

командиры обязательно будут учитывать текущий уровень укомплектованности подразделений.

На данный момент новые правила перевода вступили в силу только в рядах Вооруженных Сил. Однако Офис Военного омбудсмена уже приступил к работе над расширением этой социальной гарантии на другие ведомства.

Правозащитники направили официальные обращения с просьбой урегулировать вопрос службы ближе к дому в Государственную пограничную службу Украины, Национальную гвардию Украины и Государственную специальную службу транспорта.

От руководства этих формирований правозащитники также ожидают позитивных приказов, которые позволят их сотрудникам беспрепятственно переводиться ближе к своим семьям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что бойцы, мобилизованные после условно-досрочного освобождения, могут получить отпуск не ранее чем через год непрерывной службы. При этом командир подпишет рапорт только в том случае, если с бойца официально снят административный надзор, а в подразделении остается более 70% личного состава.

Новобранцы, которые только проходят базовую военную подготовку и еще не получили специальности или назначения в боевую часть, уже имеют официальный статус военнослужащих. Любая попытка самовольно покинуть учебный центр считается дезертирством или самовольным отсутствием и влечет за собой уголовную ответственность.

Минобороны планирует открыть центры сопровождения при ТЦК и запустить единую систему поддержки военных в бригадах. До 13 ноября продолжается сбор предложений от общественности, после чего министерство окончательно утвердит стратегию социальной помощи для бойцов и их семей.