Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 28 ОМБр

Військовослужбовці ЗСУ, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю, зможуть перевестися на службу за місцем їхнього проживання. Головнокомандувач доручив командувачам військ задовольняти такі рапорти, зважаючи на рівень укомплектованості підрозділів. Аналогічні рішення невдовзі очікують від прикордонників та Нацгвардії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Офісу Військового омбудсмена України.

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Переведення за сімейними обставинами

Збройні Сили України змінюють підхід до розгляду рапортів від військових, які є батьками дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер такі військовослужбовці отримають реальну можливість проходити службу безпосередньо у своєму регіоні або в найближчому доступному населеному пункті. Це дозволить бійцям брати повноцінну участь у щоденному догляді за дітьми та допомагати своїм родинам.

Повідомлення Офісу Військового омбудсмена. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ 31 жовтня 2026 року ухвалив відповідне рішення, яке вже довели до відома керівників органів військового управління та командувачів усіх видів і родів військ.

Керівництво армії зобов'язали неухильно дотримуватися Положення про проходження військової служби під час розгляду рапортів на переміщення від цієї категорії громадян.

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Умови переведення передбачають:

ротація можлива виключно на рівнозначну або нижчу посаду;

новим місцем служби може стати військова частина або орган управління;

локація має розташовуватися за місцем проживання дитини чи в найближчій місцевості;

командири обов'язково враховуватимуть поточний рівень укомплектованості підрозділів.

Наразі нові правила переміщення запрацювали лише в лавах Збройних Сил. Проте Офіс Військового омбудсмана вже розпочав роботу над розширенням цієї соціальної гарантії на інші відомства.

Правозахисники направили офіційні звернення із проханням врегулювати питання служби ближче до дому до Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту.

Від керівництва цих формувань правозахисники також очікують позитивних наказів, які дозволять їхнім службовцям безперешкодно переводитися ближче до своїх сімей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що бійці, які мобілізувалися після умовно-дострокового звільнення, можуть отримати відпустку не раніше ніж через рік безперервної служби. При цьому командир підпише рапорт лише якщо з бійця офіційно зняли адміністративний нагляд, а в підрозділі залишається понад 70% особового складу.

Новобранці, які тільки проходять базову військову підготовку і ще не отримали спеціальності чи розподілу в бойову частину, вже мають офіційний статус військовослужбовців. Будь-яка спроба самовільно піти з навчального центру вважається дезертирством або СЗЧ і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Міноборони планує відкрити Центри супроводу при ТЦК та запустити єдину систему підтримки військових у бригадах. До 13 листопада триває збір пропозицій від громадськості, після чого міністерство остаточно затвердить стратегію соціальної допомоги для бійців та їхніх сімей.