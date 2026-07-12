Чем отличается служба по контракту от мобилизации

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: 95 ОДШБр/Facebook

В период действия военного положения у украинцев есть две основные возможности встать на защиту государства — мобилизоваться или подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Каждый вариант имеет свои особенности, которые влияют на условия и продолжительность службы. Правда, и у мобилизованных, и у контрактников есть некоторые общие права.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Ключевые особенности контрактной службы

Служба по контракту позволяет самостоятельно решать, в каком подразделении и на какой должности вы хотите служить, учитывая собственные навыки и интересы. Оформить такой договор теперь можно даже без посещения ТЦК.

Министерство обороны ввело новые типы контрактов с четкими сроками — от 10 до 24 месяцев, среди которых есть базовый, боевой и пехотно-штурмовой. Те военнослужащие, которые уже уволились со службы во время военного положения, имеют возможность вернуться в армию, заключив договор на полгода.

В прошлом году в Украине запустили программу «Контракт 18–24» для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая не подлежит призыву. Отдельные условия предлагаются и для людей, которым уже исполнилось 60 лет, а также для иностранцев и граждан других государств.

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Чтобы стать контрактником, человек должен пройти медицинский отбор, быть в хорошей физической форме (если этого требует должность), психологически устойчивым и иметь хотя бы базовое общее образование.

Новобранцы сначала проходят обязательное обучение, после чего их распределяют в те подразделения, которые в данный момент больше всего нуждаются в усилении.

Мобилизация и возможность изменения формата службы

Мобилизованные граждане защищают страну до окончания действия военного положения или до момента издания соответствующего указа президента Украины. В то же время закон позволяет уволиться в запас раньше, если для этого есть серьезные личные причины, в частности проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.

Военные, попавшие в армию в результате мобилизации, могут в любой момент изменить формат службы и перейти на контракт, если они соответствуют всем критериям.

Для этого бойцу достаточно написать рапорт и пройти необходимые процедуры. После этого он продолжит службу в своей части, но уже на контрактной основе со всеми соответствующими бонусами.

Общие права и дополнительные преимущества

Независимо от того, как именно человек попал в ВСУ, все защитники и защитницы имеют абсолютно одинаковые права и обязанности.

Государство обеспечивает как мобилизованных, так и контрактников одинаковым денежным содержанием, формой и питанием. Все военнослужащие проходят обучение, участвуют в боевых действиях, получают определенные звания, могут занимать руководящие должности и имеют право на одинаковые льготы после получения статуса участника боевых действий.

Среди главных преимуществ контракта выделяют денежную премию за первое подписание договора и доступ к льготной ипотеке "єОселя" под 3%, а для выпускников программы "Контракт 18–24" эта ставка вообще составляет 0%.

Кроме того, контрактники получают деньги на аренду жилья, материальную помощь в случае переезда на новое место службы и возможность уверенно планировать свой профессиональный рост в армии.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA", по окончании контракта военнослужащий может уволиться со службы. Такое право есть у тех, кто подписал контракт после начала мобилизации. Обязательным условием является подача рапорта на имя командира.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что те, кто ранее служил в силовых структурах, могут подтвердить полученное там звание в ВСУ. Для этого необходимо пройти переаттестацию. Такое право имеют контрактники.