Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Служба по мобилизации и по контракту: в чем разница и что их объединяет

Служба по мобилизации и по контракту: в чем разница и что их объединяет

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 05:08
Чем отличается служба по контракту от мобилизации
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: 95 ОДШБр/Facebook

В период действия военного положения у украинцев есть две основные возможности встать на защиту государства — мобилизоваться или подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Каждый вариант имеет свои особенности, которые влияют на условия и продолжительность службы. Правда, и у мобилизованных, и у контрактников есть некоторые общие права.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Ключевые особенности контрактной службы

Служба по контракту позволяет самостоятельно решать, в каком подразделении и на какой должности вы хотите служить, учитывая собственные навыки и интересы. Оформить такой договор теперь можно даже без посещения ТЦК.

Министерство обороны ввело новые типы контрактов с четкими сроками — от 10 до 24 месяцев, среди которых есть базовый, боевой и пехотно-штурмовой. Те военнослужащие, которые уже уволились со службы во время военного положения, имеют возможность вернуться в армию, заключив договор на полгода.

В прошлом году в Украине запустили программу «Контракт 18–24» для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая не подлежит призыву. Отдельные условия предлагаются и для людей, которым уже исполнилось 60 лет, а также для иностранцев и граждан других государств.

Читайте также:

Чтобы стать контрактником, человек должен пройти медицинский отбор, быть в хорошей физической форме (если этого требует должность), психологически устойчивым и иметь хотя бы базовое общее образование.

Новобранцы сначала проходят обязательное обучение, после чего их распределяют в те подразделения, которые в данный момент больше всего нуждаются в усилении.

Мобилизация и возможность изменения формата службы

Мобилизованные граждане защищают страну до окончания действия военного положения или до момента издания соответствующего указа президента Украины. В то же время закон позволяет уволиться в запас раньше, если для этого есть серьезные личные причины, в частности проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.

Военные, попавшие в армию в результате мобилизации, могут в любой момент изменить формат службы и перейти на контракт, если они соответствуют всем критериям.

Для этого бойцу достаточно написать рапорт и пройти необходимые процедуры. После этого он продолжит службу в своей части, но уже на контрактной основе со всеми соответствующими бонусами.

Общие права и дополнительные преимущества

Независимо от того, как именно человек попал в ВСУ, все защитники и защитницы имеют абсолютно одинаковые права и обязанности.

Государство обеспечивает как мобилизованных, так и контрактников одинаковым денежным содержанием, формой и питанием. Все военнослужащие проходят обучение, участвуют в боевых действиях, получают определенные звания, могут занимать руководящие должности и имеют право на одинаковые льготы после получения статуса участника боевых действий.

Среди главных преимуществ контракта выделяют денежную премию за первое подписание договора и доступ к льготной ипотеке "єОселя" под 3%, а для выпускников программы "Контракт 18–24" эта ставка вообще составляет 0%.

Кроме того, контрактники получают деньги на аренду жилья, материальную помощь в случае переезда на новое место службы и возможность уверенно планировать свой профессиональный рост в армии.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA", по окончании контракта военнослужащий может уволиться со службы. Такое право есть у тех, кто подписал контракт после начала мобилизации. Обязательным условием является подача рапорта на имя командира.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что те, кто ранее служил в силовых структурах, могут подтвердить полученное там звание в ВСУ. Для этого необходимо пройти переаттестацию. Такое право имеют контрактники.

мобилизация контракт военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации