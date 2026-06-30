Контракт или мобилизация: юрист рассказал, когда проводится переаттестация званий

Украинский военнослужащий. Фото: 93 ОМБр

Если гражданин ранее служил в различных силовых структурах и получил там звание, он может подтвердить его во время службы в ВСУ. Для этого необходимо пройти переаттестацию. Однако это возможно только в случае контрактной службы в армии; мобилизованные граждане не смогут этого сделать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды военной службы в Украине

Военная служба в Украине осуществляется в различных форматах участия граждан в этом процессе. Одним из форматов является контрактная служба, когда гражданин подписывает договор на несколько лет службы в ВСУ.

Кроме того, большое количество граждан сейчас проходит службу, будучи мобилизованными в ряды украинской армии. Существовала еще такая категория, как срочная служба, но она была отменена несколько лет назад, ее заменили другими формами военной подготовки.

Обязанности граждан, находящихся на контрактной службе и служащих по мобилизации, одинаковы. Но права военнослужащих этих двух категорий различаются.

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Переаттестация возможна только для контрактников

К юристам обратился гражданин, ранее проходивший службу в структуре Государственной уголовно-исполнительной службы. Мужчина рассказал, что его мобилизовали в ряды ВСУ.

Гражданин, получивший за время службы в ГУИС звание майора, поинтересовался, может ли он подтвердить свое звание в рамках ВСУ. Юристы объяснили, почему такая процедура является для этого военнослужащего проблематичной.

Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "Здесь нужно поднимать вопрос о прохождении аттестации, но это возможно в случае заключения контракта. Скорее всего, по мобилизации здесь ничего не получится".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что для переаттестации на сержантское звание требуется согласие командира.

Если мобилизованный гражданин, у которого в результате реформы было отменено воинское звание "прапорщик", хочет пройти переаттестацию и получить новое звание, ему нужно подписать контракт. Для этого необходимо получить согласие командира воинской части. А в дальнейшем военнослужащий должен пройти соответствующий отбор и сдать экзамены.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что мобилизованный в ряды ВСУ сотрудник Министерства внутренних дел может подтвердить свое офицерское звание.

Юристы пояснили, что переаттестация в такой ситуации возможна только в том случае, если мобилизованный подпишет контракт на офицерскую должность. Кроме того, согласие на это должно дать командование части, в которой служит мобилизованный.