Прием граждан в Центре рекрутинга. Фото: Министерство обороны Украины

Рекрутеры помогают гражданским украинцам подобрать будущую военную должность и подразделение, однако служба не гарантирует сохранение выбранной должности навсегда. Условия поступления в желаемую часть и сроки оформления зависят от нескольких факторов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Когда будет гарантировано поступление в выбранное подразделение

Возможность гарантированно попасть именно в ту воинскую часть, которую выбрал кандидат, напрямую зависит от её статуса. В системе рекрутинга существует деление на два типа подразделений:

части из списка приоритетных — в этом случае поступление в выбранное подразделение гарантировано;

неприоритетные части — такой безусловной гарантии для них нет.

Как происходит назначение на должность и можно ли её изменить

Процедура закрепления выбранной специальности предусматривает несколько обязательных условий и этапов. Сначала кандидат подписывает контракт на военную службу с Министерством обороны. Выбранная должность фиксируется в рекомендательном письме, после чего человека назначают на эту должность. Сам претендент должен соответствовать всем необходимым требованиям, установленным для этой должности.

В то же время никто не может дать гарантий, что военнослужащий будет занимать выбранную должность постоянно. Военная служба имеет свою специфику и не является обычными трудовыми отношениями.

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Точная продолжительность оформления и подготовки всегда зависит от конкретной ситуации. В общих чертах путь от гражданского лица до военнослужащего состоит из двух временных отрезков. Примерно от 0,5 до 1,5 месяца составит ориентировочное время от начала процесса до отправки в Учебный центр. И еще не менее одного месяца придется потратить на базовую общую военную подготовку.

Новини.LIVE сообщали, что в армии объясняли, как устроен набор в подразделения беспилотных систем и как попасть туда без принудительного распределения. Поскольку армия активно развивает направление дронов, наибольший спрос сейчас — на пилотов и инженеров. Подписать отдельный контракт на должность оператора БпЛА могут как гражданские лица, так и действующие военные, если пройдут медкомиссию, психологический отбор и профессиональные курсы.

В то же время тем, кто возвращается из-за границы со статусом разыскиваемого, чтобы отправиться на фронт, юристы советуют заранее выбрать бригаду через прямой рекрутинг и оформить документы ещё до пересечения границы. В противном случае даже добровольца могут сразу доставить в ближайший ТЦК и отправить в случайную часть.