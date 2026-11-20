Прийом громадян у Центрі рекрутингу. Фото: Міністерство оборони України

Рекрутери допомагають цивільним українцям підібрати майбутню військову посаду та підрозділ, однак гарантії збереження обраної посади назавжди служба не передбачає. Умови потрапляння до бажаної частини та терміни оформлення залежать від кількох чинників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Коли буде гарантоване потрапляння до обраного підрозділу

Можливість гарантовано потрапити саме до тієї військової частини, яку обрав кандидат, напряму прив'язана до її статусу. У системі рекрутингу діє поділ на два типи підрозділів:

частини зі списку пріоритетних — у цьому разі потрапляння до обраного підрозділу є гарантованим;

непріоритетні частини — такої безумовної гарантії для них немає.

Як відбувається призначення на посаду і чи можуть її змінити

Процедура закріплення обраної спеціальності передбачає кілька обов'язкових умов та етапів. Спершу кандидат підписує контракт на військову службу з Міністерством оборони. Обрану посаду фіксують у рекомендаційному листі, після чого людину на неї призначають. Сам претендент має відповідати всім необхідним вимогам, встановленим для цієї посади.

Водночас ніхто не може надати гарантій, що військовослужбовець обійматиме обрану посаду постійно. Військова служба має свою специфіку і не є звичайними трудовими відносинами.

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Скільки часу займає перехід із цивільного життя на службу

Точна тривалість оформлення та підготовки завжди залежить від конкретної ситуації. У загальних межах шлях від цивільного до військовослужбовця складається з двох часових відрізків. Близько від 0,5 до 1,5 місяця складе орієнтовний час від початку процесу до відправки в Навчальний центр. І ще не менше одного місяця доведеться витратити на базову загальну військову підготовку.

Новини.LIVE повідомляли, що у війську пояснювали, як влаштований набір у підрозділи безпілотних систем і як потрапити туди без примусового розподілу. Оскільки армія активно розбудовує напрямок дронів, найбільший попит зараз — на пілотів та інженерів. Підписати окремий контракт на посаду оператора БпЛА можуть і цивільні, і чинні військові, якщо пройдуть медкомісію, психологічний відбір і фахові курси.

Водночас тим, хто повертається з-за кордону зі статусом розшукуваного, щоб піти на фронт, юристи радять заздалегідь обрати бригаду через прямий рекрутинг і взяти відношення ще до перетину кордону. Інакше навіть добровольця можуть одразу доправити до найближчого ТЦК та відправити у випадкову частину.