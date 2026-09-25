Как заменить удостоверение УБД при смене фамилии: перечень документов

Удостоверение УБД и переоформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинским защитникам и защитницам, официально сменившим фамилию, придется переоформить статус участника боевых действий (УБД). Пользоваться старым документом нельзя. Для выдачи актуального удостоверения военкоматы требуют предоставить старый документ, лист талонов, новые фотографии и копии личных документов.

Куда обращаться ветеранам в случае необходимости замены УБД объяснили в Сумском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Обязательное обновление данных

Получив новую фамилию, ветераны обязаны обновить не только свой гражданский паспорт и информацию в воинском учете, но и удостоверение участника боевых действий. Процедура замены этого документа начинается с обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Обращаться нужно именно в тот ТЦК и СП, где лицо уже состоит на учете.

Перечень необходимых документов

В военкомате защитнику необходимо написать заявление на получение нового удостоверения УБД. К нему прилагается строго регламентированный пакет документов.

В частности, сотрудникам ТЦК необходимо предоставить копию обновленного паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и документ, являющийся юридическим подтверждением факта смены фамилии.

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Кроме того, заявитель должен принести выписку из приказа об изменении персональных данных. Также требуется сдать копии старого (действующего) удостоверения участника боевых действий и листа талонов. Для изготовления самого документа понадобятся две цветные фотографии. Они должны быть размером 3 на 4 сантиметра и обязательно напечатаны на матовой бумаге.

Процедура рассмотрения и выдачи нового удостоверения УБД

После приема заявления и всего пакета документов территориальный центр комплектования не выдает новое удостоверение сразу. ТЦК и СП передает собранное дело на рассмотрение специальной комиссии. Важным нюансом является то, что это должна быть именно та комиссия, которая в своё время принимала первоначальное решение о предоставлении данному лицу статуса участника боевых действий.

Её члены анализируют полученные данные, вносят соответствующие изменения в базы данных и формируют специальную выписку из протокола. Эта выписка направляется обратно в военкомат, и уже на ее основании ТЦК и СП официально выдают ветерану новое удостоверение УБД.

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