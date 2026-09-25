Як замінити посвідчення УБД при зміні прізвища: перелік документів

Посвідчення УБД та переоформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Українським захисникам та захисницям, які офіційно змінили прізвище, доведеться переоформити статус учасника бойових дій (УБД). Користуватися старим документом не можна. Для видачі актуального посвідчення військкомати вимагають надати старий документ, лист талонів, нові фотокартки та копії особистих документів.

Куди звертатися ветеранам у разі потреби заміни УБД пояснили в Сумському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Обов'язкове оновлення даних

Отримавши нове прізвище, ветерани зобов'язані актуалізувати не лише свій цивільний паспорт та інформацію у військовому обліку, а й посвідчення учасника бойових дій. Процедура заміни цього документа починається зі звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Іти потрібно саме до того ТЦК та СП, де особа вже стоїть на обліку.

Перелік необхідних документів

У військкоматі захиснику необхідно написати заяву на отримання нового посвідчення УБД. До неї додається суворо регламентований пакет паперів.

Зокрема, працівникам ТЦК треба надати копію оновленого паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та документ, що є юридичним підтвердженням факту зміни прізвища.

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Крім того, заявник має принести витяг із наказу про зміну персональних даних. Також вимагається здати копії старого (чинного) посвідчення учасника бойових дій та листа талонів. Для виготовлення самого документа знадобляться дві кольорові фотокартки. Вони мають бути розміром 3 на 4 сантиметри та обов'язково надруковані на матовому папері.

Процедура розгляду та видачі нового посвідчення УБД

Після прийому заяви та всього пакета документів територіальний центр комплектування не видає нове посвідчення одразу. ТЦК та СП передає зібрану справу на розгляд спеціальної Комісії. Важливим нюансом є те, що це має бути саме та Комісія, яка свого часу приймала первинне рішення про надання цій особі статусу учасника бойових дій.

Її члени опрацьовують отримані дані, вносять відповідні зміни до баз і формують спеціальний витяг із протоколу. Цей витяг направляють назад до військкомату, і вже на його основі ТЦК та СП офіційно потім видає ветерану нове посвідчення УБД.

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