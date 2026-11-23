Ведение документации в ТЦК. Фото: кадр из видео

Чтобы не тратить время на рапорт, который всё равно не одобрят, военные могут заранее проверить свои шансы на перевод. На сайте "Армия+" доступен обновленный тест, который по результатам нескольких вопросов подскажет алгоритм действий или объяснит причину, по которой перевод невозможен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Армия+"

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Для каких переводов работает проверка

Военнослужащим больше не нужно подавать рапорт на перевод наугад и тратить время на документы, которые не смогут одобрить. На сайте «Армия+» в разделе полезных материалов о смене места службы доступен обновленный тест, позволяющий честно оценить шансы на перевод еще на этапе планирования.

Проверка шансов на перевод. Фото: скриншот

Для каких переводов работает проверка

Обновленный инструмент основан на действующих правилах и сразу показывает вероятные ограничения. Проверить свои возможности могут военнослужащие, которые планируют:

перейти между частями внутри Вооруженных Сил Украины;

сменить подразделение в пределах Национальной гвардии Украины;

оформить межведомственный перевод — между ВСУ и НГУ.

Чтобы получить результат, достаточно ответить на несколько простых вопросов. На основе ответов сервис выдает четкие и персонализированные рекомендации. Если перевод возможен, то тест подскажет дальнейший алгоритм действий и конкретные шаги, но если перевестись сейчас не получится — система объяснит точную причину.

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Новини.LIVE сообщали, что в приложении "Армия+" упростили перевод между частями, поэтому бойцы могут подать рапорт онлайн за несколько кликов, а на рассмотрение заявки отводится не более трех дней.

Также в этом приложении появился курс "Управление цифровыми проектами Сил обороны", который обучает военных внедрять технологические решения и управлять командами в своих подразделениях.

Кроме того, служба поддержки объясняла, как убрать ложную красную ленту о СЗЧ в "Армия+". Сначала нужно обновить приложение и заново авторизоваться, а если это не поможет, обратиться через командира в Военную службу правопорядка.