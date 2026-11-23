Ведення документації в ТЦК. Фото: кадр з відео

Щоб не витрачати час на рапорт, який усе одно не погодять, військові можуть заздалегідь перевірити свої шанси на переведення. На сайті "Армія+" працює оновлений тест, де за кілька запитань він підкаже алгоритм дій або пояснить причину, чому не можна переводитися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Армія+.

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Для яких переведень працює перевірка

Військовослужбовцям більше не потрібно подавати рапорт на переведення навмання й гаяти час на документи, які не зможуть погодити. На сайті "Армія+" у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби доступний оновлений тест, що дозволяє чесно оцінити шанси на перехід ще на етапі планування.

Перевірка шансу на переведення. Фото: скриншот

Для яких переведень працює перевірка

Оновлений інструмент спирається на чинні правила й одразу показує ймовірні обмеження. Перевірити свої можливості можуть військові, які планують:

перейти між частинами всередині Збройних Сил України;

змінити підрозділ у межах Національної гвардії України;

оформити міжвідомче переведення — між ЗСУ та НГУ.

Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. На основі відповідей сервіс видає чіткі та персоналізовані рекомендації. Якщо переведення можливе, то тест підкаже подальший алгоритм дій і конкретні кроки, але якщо перевестися зараз не вийде — система пояснить точну причину.

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Новини.LIVE повідомляли, що в застосунку "Армія+" спростили переведення між частинами, тож бійці можуть подати рапорт онлайн за кілька кліків, а на розгляд заявки відводиться не більше трьох днів.

Також у цьому застосунку з'явився курс "Управління цифровими проєктами Сил оборони", який навчає військових впроваджувати технологічні рішення та керувати командами у своїх підрозділах.

Крім того, служба підтримки пояснювала, як прибрати помилкову червону стрічку про СЗЧ в "Армія+". Спершу потрібно оновити застосунок і заново авторизуватися, а якщо це не допоможе, звернутися через командира до Військової служби правопорядку.