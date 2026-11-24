Мужчина в ЦНАП. Фото: УНИАН

Военнообязанным предоставили возможность переоформить действующую отсрочку на другое основание через ЦПАП без потери защиты от мобилизации. Однако существует ряд ограничений и исключений, которые делают такую услугу невозможной.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Чего через ЦПАП сделать не получится и какие ограничения

Прежде чем записываться на прием, стоит учесть, какие услуги по отсрочке ЦПАП предоставить не может:

Через ЦПАП нельзя ни изменить отсрочку на бронирование, ни перейти с бронирования на отсрочку — для бронирования действует отдельная процедура .

. Отменить отсрочку невозможно . Если её действие необходимо прекратить, например, чтобы в дальнейшем оформить бронирование, то заявление подаётся непосредственно в ТЦК и СП.

. Если её действие необходимо прекратить, например, чтобы в дальнейшем оформить бронирование, то заявление подаётся непосредственно в ТЦК и СП. Правило 30 дней действует только для продления. Продлить отсрочку по тому же основанию через ЦНАП разрешено, когда до конца её действия осталось 30 дней или меньше, в противном случае система автоматически откажет. Зато изменить основание можно в любой момент в течение всего срока действия действующей отсрочки.

Как переоформить отсрочку в ЦПАП пошагово

Сначала соберите документы и придите лично. Нужны документы, подтверждающие право на отсрочку уже по новому основанию, поэтому точный набор зависит от конкретных обстоятельств.

Сразу сообщите, что действующая отсрочка уже есть, а вы хотите изменить именно её основание. Сотрудник оформит заявление и передаст его вместе с документами дальше. Пройдите автоматическую проверку в реестре «Оберег». При оформлении система сверяет три пункта: стоите ли вы на воинском учете, имеете ли действующую отсрочку и когда истекает ее срок.

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Дождитесь решения ТЦК. Окончательное решение о переоформлении принимает комиссия районного или городского ТЦК и СП, где вы состоите на учете.

Что будет со старой отсрочкой во время и после рассмотрения

Предыдущую отсрочку не аннулируют в момент подачи документов, но дальше всё зависит от результата:

Пока заявление рассматривается — действующая отсрочка спокойно продолжает действовать.

Если переоформление одобрили, то в таком случае старая отсрочка прекращает действие только после того, как в реестр «Оберег» внесут данные о новом основании.

Если комиссия отказала, то предыдущая отсрочка остается в силе до истечения своего срока.

Новини.LIVE сообщали, что студенты-заочники подлежат мобилизации на общих условиях, ведь обучение освобождает от мобилизации только тех, кто получает высшее образование на дневной форме.

Отдельно юристы поясняли, что сама по себе беременность супруги не дает мужу оснований для отсрочки от мобилизации, но ситуация может измениться уже после рождения ребенка.

Кроме того, проверять срок действия своей отсрочки стало проще. Отныне в приложении "Резерв+" добавили обновление, благодаря которому точная дата её окончания сразу отображается на главном экране электронного документа, без необходимости постоянно заказывать расширенную PDF-выписку.