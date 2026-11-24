Чоловік у ЦНАПі. Фото: УНІАН

Військовозобов'язаним відкрили можливість переоформлювати чинну відстрочку на іншу підставу через ЦНАП без втрати захисту від мобілізації. Але є ряд обмежень та винятків, які унеможливлюють таку послугу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чого через ЦНАП зробити не вийде і які обмеження

Перш ніж записуватися на прийом, варто врахувати, які послуги щодо відстрочки ЦНАП надати не може:

Через ЦНАП не можна ані змінити відстрочку на бронювання, ані перейти з бронювання на відстрочку — для бронювання працює окрема процедура .

. Скасувати відстрочку неможливо . Якщо її дію треба припинити, наприклад, щоб далі оформити бронювання, то заяву подають безпосередньо до ТЦК та СП.

. Якщо її дію треба припинити, наприклад, щоб далі оформити бронювання, то заяву подають безпосередньо до ТЦК та СП. Правило 30 днів діє лише для продовження. Продовжити відстрочку за тією самою підставою через ЦНАП дозволено, коли до кінця її дії залишилося 30 днів або менше, інакше система автоматично відмовить. Натомість змінити підставу можна в будь-який момент протягом усього строку дії чинної відстрочки.

Як переоформити відстрочку в ЦНАП покроково

Спочатку зберіть папери та прийдіть особисто. Потрібні документи, що підтверджують право на відстрочку вже за новою підставою, тому точний набір залежить від самих обставин.

Одразу скажіть, що чинна відстрочка вже є, а ви хочете змінити саме її підставу. Працівник сформує заяву та передасть її разом із документами далі. Пройдіть автоматичну перевірку в реєстрі "Оберіг". Під час оформлення система звірить три пункти: чи стоїте ви на військовому обліку, чи маєте чинну відстрочку та коли спливає її строк.

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Дочекайтеся рішення ТЦК. Остаточний вердикт щодо переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку.

Що буде зі старою відстрочкою під час і після розгляду

Попередню відстрочку не анулюють у момент подання документів, але далі все залежить від результату:

Поки заяву розглядають — чинна відстрочка спокійно продовжує діяти.

Якщо переоформлення схвалили, то в такому випадку стара відстрочка припиняє дію лише після того, як до реєстру "Оберіг" внесуть дані про нову підставу.

Якщо комісія відмовила, то попередня відстрочка лишається дійсною до завершення свого строку.

Новини.LIVE повідомляли, що студенти-заочники підлягають мобілізації на загальних умовах, адже навчання звільняє від мобілізації лише тих, хто здобуває вищий рівень освіти на денній формі.

Окремо юристи пояснювали, що сама по собі вагітність дружини не дає чоловікові підстав на відстрочку від мобілізації, але ситуація може змінитися вже після народження дитини.

Крім того, перевіряти термін дії своєї відстрочки стало простіше. Відтепер у застосунку "Резерв+" додали оновлення, завдяки якому точна дата її завершення одразу показується на головному екрані електронного документа, без потреби постійно замовляти розширений PDF-витяг.