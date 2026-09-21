Смена университета на первом курсе: сохраняется ли отсрочка

Заполнение документов и университет. Фото: коллаж Новини.LIVE

Многие студенты сталкиваются с проблемой при оформлении отсрочки, если они сменили университет. Например, военнообязанный забрал документы после первого курса, поступил в другое учебное заведение, но электронная система отказала ему в праве на отсрочку. Однако отчисление без получения диплома не нарушает последовательности образования, проблема кроется в алгоритмах формирования справок, и это можно обжаловать.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Нет диплома — нет нарушения

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности № 3543-XII, статья 23, гарантирует отсрочку соискателям высшего, профессионального предвысшего или профессионального образования, если они учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень, выше предыдущего. В соответствии с Законом "Об образовании" (№ 2145-VIII), эта последовательность проходит от профессионального предвысшего образования к начальному уровню высшего, далее к бакалавриату и магистратуре.

Юрист Юрий Айвазян сообщал, что нюанс в Законе "О высшем образовании" (№ 1556-VII) определяет, что документ об образовании выдается исключительно после успешного завершения программы и аттестации.

Следовательно, если у студента был только школьный аттестат или диплом более низкого уровня и он не получил диплом бакалавра при отчислении, его повторное поступление на более высокий уровень является вполне законным.

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Что делать, если система не дает отсрочку

Сначала студенту необходимо получить в нынешнем университете бумажную справку по форме приложения 9. Если в ней указано «Да, не нарушает», но электронная отсрочка по какой-то причине не оформляется, нужно обратиться в ЦПАП по месту военного учета.

Далее, чтобы оформить отсрочку, заявитель подает заявление, бумажную справку из ЕДЕБО и предъявляет свой военно-учетный документ. ЦНАП и комиссия рассматривают заявление в течение семи рабочих дней. Если же комиссии необходимо направить дополнительные запросы, рассмотрение продлится не более пятнадцати дней.

Как исправить статус "Нет, нарушает" в ЕДЕБО

Если система ЕДЕБО выдает статус "Нет, нарушает", сначала проверьте, есть ли в базе официальный приказ об отчислении из первого вуза. Физически забрать документы недостаточно, поскольку юридическую силу имеют только приказ и отсутствие записи о выдаче диплома. Если учебное заведение допустило ошибки в датах или статусах, исправлять их должно именно оно.

В случае, если данные верны, но система все равно блокирует статус из-за самого факта прошлого обучения, придется обращаться в Министерство образования и науки Украины.

Студент подает в МОН заявление с требованием оформить новую, правильную справку. К заявлению прилагаются справка ЕДЕБО, приказы о зачислении и отчислении из первого университета, доказательство отсутствия диплома и документы из нового вуза. Эти требования обязательно нужно обосновать постановлениями Верховного Суда по делам № 200/5372/24 и № 160/29658/24.

Министерство образования отказало в выдаче справки — что дальше

Если Министерство образования отказывает в исправлении, спор решает административный суд. Иск следует подавать именно против МОН как надлежащего ответчика, а не против администратора реестра ГП «Инфоресурс» или нынешнего университета.

В суде необходимо требовать признать бездействие или отказ противоправным и обязать ведомство оформить корректную справку. На подачу такого иска закон дает ровно шесть месяцев со дня, когда студент узнал о нарушении своих прав.

Новини.LIVE также сообщали, что наличие удостоверения многодетной семьи или трое детей автоматически еще не гарантирует отсрочку от мобилизации. Военкоматы часто отказывают мужчинам, особенно разведенным, поскольку они должны доказать факт содержания детей.

Также украинцы часто теряют возможность быстро оформить отсрочку из-за того, что путают попечение и опеку. Юристы объяснили, в чем разница между отсрочками по попечению и опеке и какую из них юридически сложнее оформить.