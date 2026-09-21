Зміна університету на першому курсі: чи зберігається відстрочка

Заповнення документів та університет. Фото: колаж Новини.LIVE

Багато студентів стикаються з проблемою при оформленні відстрочки, якщо вони змінили університет. Наприклад, військовозобов'язаний забрав документи після першого курсу, вступив до іншого закладу, але електронна система відмовила йому у праві на відстрочку. Та відрахування без отримання диплома не порушує послідовності освіти, проблема ховається в алгоритмах формування довідок і це можна оскаржити.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Немає диплома — немає порушення

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема № 3543-XII, стаття 23, гарантує відстрочку здобувачам вищої, фахової передвищої чи професійної освіти, якщо вони вчаться на денній чи дуальній формі та здобувають рівень, вищий за попередній. Відповідно до Закону "Про освіту" (№ 2145-VIII), ця послідовність рухається від фахової передвищої освіти до початкового рівня вищої, далі бакалаврату і магістратури.

Юрист Юрій Айвазян повідомляв, що нюанс у Законі "Про вищу освіту" (№ 1556-VII) визначає, що документ про освіту видається виключно після успішного виконання програми та атестації.

Відтак якщо студент мав лише шкільний атестат або диплом нижчого рівня і не отримав диплома бакалавра при відрахуванні, його новий вступ на вищий рівень є цілком законним.

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Що робити, якщо система не дає відстрочку

Спочатку студентові потрібно взяти у нинішньому університеті паперову довідку за формою додатка 9. Якщо у ній вказано "Так, не порушує", але електронна відстрочка чомусь не оформлюється, треба йти до ЦНАПу за місцем військового обліку.

Далі, щоб оформити відстрочку заявник подає заяву, паперову довідку з ЄДЕБО та пред'являє свій військово-обліковий документ. ЦНАП і комісія розглядають заяву сім робочих днів. Якщо ж комісії треба надсилати додаткові запити, розгляд триватиме не більше п'ятнадцяти днів.

Як виправити статус "Ні, порушує" в ЄДЕБО

Якщо система ЄДЕБО видає статус "Ні, порушує", спершу перевірте, чи є в базі офіційний наказ про відрахування з першого вишу. Фізично забрати документи недостатньо, бо юридичну вагу має лише наказ та відсутність запису про видачу диплома. Якщо навчальний заклад припустився помилок у датах чи статусах, виправляти їх має саме він.

У випдаку, коли дані правильні, але система все одно блокує статус через сам факт минулого навчання, доведеться звертатися до Міністерства осівіти і науки України.

Студент подає в МОН заяву з вимогою сформувати нову, правильну довідку. До звернення додаються довідка ЄДЕБО, накази про зарахування та відрахування з першого університету, доказ відсутності диплома та документи з нового вишу. Ці вимоги обов'язково треба обґрунтувати постановами Верховного Суду у справах № 200/5372/24 та № 160/29658/24.

Міністерство освіти відмовило у довідці — що далі

Якщо Міністерство освіти відмовляє у виправленні, спір вирішує адміністративний суд. Позов слід подавати саме проти МОН як належного відповідача, а не проти адміністратора реєстру ДП "Інфоресурс" чи нинішнього університету.

У суді потрібно вимагати визнати бездіяльність або відмову протиправною та зобов'язати відомство сформувати коректну довідку. На подачу такого позову закон дає рівно шість місяців із дня, коли студент дізнався про порушення своїх прав.

Новини.LIVE також інформували, що наявність посвідчення багатодітної родини або трьох дітей автоматично ще не забезпечує відстрочку від мобілізації. Військкомати часто відмовляють чоловікам, особливо тим, які розлучені, оскільки вони мають довести факт утримання дітей.

Також українці часто втрачають можливість оформити швидко відстрочку через те, що плутають догляд і опіку. Юристи пояснили у чому різниця відстрочок по догляду та опікою та яку юридично складніше оформлювати.