Смерть военнослужащего на полигоне: когда требуется экспертиза действий ВЛК

Заполнение баз данных на ВЛК. Фото: АрмияInform

Если военно-медицинская комиссия отправила на фронт мужчину с заболеванием сердца, и он скончался, родственники могут добиться выплаты компенсации за моральный ущерб и наказания виновных. Юристы рекомендуют не спешить с гражданскими исками, а для начала инициировать уголовное производство в отношении незаконного заключения ВЛК.

Такой совет дал юрист Евгений Корнийчук, передает Новини.LIVE.

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Халатность ВЛК и смерть на полигоне

Военно-медицинские комиссии в нынешних реалиях часто игнорируют реальное состояние здоровья мобилизованных, что приводит к трагедиям непосредственно во время несения службы.

С такой ситуацией столкнулась украинская семья, чей отец скончался от острой сердечной недостаточности в феврале 2026 года в Днепропетровской области после прохождения базовой подготовки. В прошлом мужчина перенёс инфаркт, однако ВЛК признала его годным.

В ходе служебного расследования военные командиры попытались снять с себя ответственность, написав, что "смерть не связана с защитой родины, службой, исполнением обязанностей военной службы". Руководство аргументировало это тем, что сердечное заболевание физически не могло развиться за три месяца службы. Однако юристы утверждают, что такой вывод не является окончательным приговором для семьи, и действия военных медиков можно и нужно обжаловать.

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Что должно проверить следствие

По словам юристов, ключевая проблема заключается не во времени развития патологии, а в том, знала ли медицинская комиссия об имеющихся диагнозах на момент призыва. Если у семьи есть справки от кардиолога или выписки о перенесённом инфаркте, следствие должно сравнить их с документами комиссии ТЦК. Приказ Минобороны № 402 прямо регулирует эти вопросы.

Специалисты подчеркивают, что крайне важно доказать тот факт, что военные нагрузки могли критически ухудшить состояние больного человека. Если врачи проигнорировали медицинскую карту мужчины и отправили его на полигон без надлежащих обследований, это уже является основанием для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело вместо гражданского иска

Родственники погибшего интересуются, могут ли они взыскать с государства моральную компенсацию в размере от 2 до 15 миллионов гривен. Юристы подтверждают такую возможность, опираясь на статьи 23, 1167 и 1168 Гражданского кодекса Украины. Однако правозащитники категорически не советуют сразу обращаться в суд с обычным гражданским иском.

Чтобы получить реальные деньги, сначала нужно подать заявление о преступлении и добиться регистрации дела в Едином реестре досудебных расследований. Согласно статье 214 УПК, у правоохранительных органов на это есть 24 часа. Далее в рамках уголовного дела необходимо провести независимую экспертизу, которая юридически свяжет решение ВЛК, военную службу и смерть мужчины.

Только имея на руках результаты экспертизы, семья может подавать иск о моральном ущербе непосредственно в рамках уголовного производства, как это предусмотрено статьёй 128 УПК Украины.

Кроме того, после доказательства незаконности действий медиков семья получит право претендовать на стандартное государственное единовременное пособие в связи с гибелью военнослужащего в соответствии с постановлением Кабмина № 975.

Новини.LIVE сообщали, что военкоматы всё чаще игнорируют реальные диагнозы призывников и отправляют людей с заболеваниями в армию. У военнообязанных остается лишь два законных пути, чтобы добиться повторного обследования, а именно: жалоба в вышестоящую ВЛК или обращение в суд.

На досудебное обжалование закон дает ровно 30 дней. За это время нужно собрать медицинские документы и подать заявление в комиссию более высокого уровня, которая уполномочена назначить новый осмотр. Юристы предупредили, что судьи не оценивают состояние здоровья вместо медиков, а рассматривают дело формально.