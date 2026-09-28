Смерть військового на полігоні: коли потрібна експертиза дій ВЛК

Заповнення баз даних на ВЛК. Фото: АрміяInform

Якщо військово-лікарська комісія відправила на фронт чоловіка з хворим серцем і він помер, рідні можуть домогтися виплат за моральну шкоду та покарання винних. Юристи рекомендують не поспішати з цивільними позовами, а ініціювати для початку кримінальне провадження щодо незаконного висновку ВЛК.

Таку пораду дав юрист Євген Корнійчук, передає Новини.LIVE.

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Халатність ВЛК та смерть на полігоні

Військово-лікарські комісії в нинішніх реаліях часто ігнорують реальний стан здоров'я мобілізованих, що призводить до трагедій безпосередньо під час несення служби.

З такою ситуацією зіткнулася українська родина, чий батько помер від гострої серцевої недостатності у лютому 2026 року на Дніпропетровщині після проходження базової підготовки. У минулому чоловік переніс інфаркт, проте ВЛК визнала його придатним.

Під час службового розслідування військові командири спробували зняти з себе відповідальність, написавши, що "смерть не пов'язана із захистом батьківщини, службою, виконанням обов'язків військової служби". Керівництво аргументувало це тим, що серцева хвороба фізично не могла розвинутися за три місяці служби. Проте юристи стверджують, що такий висновок не є остаточним вироком для сім'ї, і дії військових медиків можна та потрібно оскаржувати.

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Що має перевірити слідство

За словами юристів, ключова проблема полягає не в часі розвитку патології, а у тому, чи знала медична комісія про наявні діагнози на момент призову. Якщо родина має довідки від кардіолога чи виписки про перенесений інфаркт, слідство має порівняти їх із паперами комісії ТЦК. Наказ Міноборони № 402 прямо регулює ці питання.

Фахівці наголошують, що вкрай важливо довести той факт, що військові навантаження могли критично погіршити стан хворої людини. Якщо лікарі проігнорували медичну картку чоловіка і відправили його на полігон без належних обстежень, це вже є підставою для відкриття кримінальної справи.

Кримінал замість цивільного позову

Рідні загиблого цікавляться, чи можуть вони відсудити в держави моральну компенсацію на суму від 2 до 15 мільйонів гривень. Юристи підтверджують таку можливість, спираючись на статті 23, 1167 та 1168 Цивільного кодексу України. Однак правозахисники категорично не радять одразу йти до суду зі звичайним цивільним позовом.

Щоб отримати реальні гроші, спочатку треба подати заяву про злочин і домогтися реєстрації справи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. За статтею 214 КПК правоохоронці мають на це 24 години. Далі в межах кримінальної справи потрібно провести незалежну експертизу, яка юридично зв'яже рішення ВЛК, військову службу та смерть чоловіка.

Тільки маючи на руках результати експертизи, родина може подавати позов про моральну шкоду безпосередньо у кримінальному провадженні, як це дозволяє стаття 128 КПК України.

Крім того, після доведення незаконності дій медиків сім'я отримає право претендувати на стандартну державну одноразову допомогу за загиблого військовослужбовця згідно з постановою Кабміну № 975.

Новини.LIVE інформували, що військкомати дедалі частіше ігнорують реальні діагнози призовників і відправляють людей із хворобами до війська. У військовозобов'язаних залишається лише два законні шляхи, щоб вибити повторне обстеження, тобто скарга до вищої ВЛК або звернення до суду.

На досудове оскарження закон дає рівно 30 днів. За цей час потрібно зібрати медичні документи й подати заяву до комісії вищого рівня, яка має повноваження призначити новий огляд. Юристи попередили, що судді не оцінюють стан здоров'я замість медиків, а розглядають справу формально.