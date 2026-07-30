Смерть в ТЦК в Полтавской области и мобилизация глухого — заседание ВСК

Заседание ТСК в Полтавской области. Фото: Новини.LIVE

Внезапная смерть в ТЦК, мобилизация с мусоровоза и остановка работы "Полтавского ГОК", обеспечивающего продовольствием город с населением в 50 тысяч человек — стали главными темами на заседании Временной следственной комиссии. На этот раз рассматривались десятки случаев сомнительной мобилизации военнообязанных .

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на заседании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения в Полтавской области.

Россияне атакуют суда, а государство не выделяет 3 млрд НДС: почему останавливается "Полтавский ГОК"

Горишние Плавни — это небольшой город в Полтавской области, 60% бюджета которого пополняет предприятие — Полтавский горно-обогатительный комбинат. Однако у него проблемы еще с февраля этого года. С 3 августа 2026 года оно останавливает свою работу.

"Мы планировали в июле отгрузить четыре судна, из них три сейчас заблокированы в портах, потому что наши потребители отказались от этих партий. Сейчас невозможно безопасно отгрузить этот груз. В том числе одно из судов было поражено дронами, погиб иностранец", — рассказывает председатель правления ЧАО "Полтавский ГОК" Виктор Лотоус.

Каждая из этих партий груза стоит около 5–6 миллионов долларов. В общей сложности около 24 миллионов замороженной прибыли. С другой стороны производства — еще более сложная проблема. Государство не вернуло более 3 миллиардов гривен НДС, хотя решение суда имеется. Сейчас комбинат останавливает производство, но будет выплачивать зарплату работникам в течение двух следующих месяцев. Приоритет предприятия — сохранить коллектив из 4,5 тысячи профильных специалистов.

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"Все из-за механизма санкций, примененных против одного из акционеров. Государство может как угодно разбираться с акционером, но государство не должно уничтожать предприятия, которые кормят тысячи людей и целые города. Это безумие, самоубийство. Поэтому мы будем поднимать этот вопрос перед правительством", — объясняет проблему и вселяет надежду на решение глава ТСК Алексей Гончаренко.

Мэр города Горишние Плавни сильно обеспокоен. Без прибыли "Полтавского ГОК" составление бюджета населенного пункта остается под вопросом. Ведь сметы и планы составлялись на год вперед.

"Это, без преувеличения, катастрофа. Это не просто производство, это горосоздающее предприятие, которое недавно отпраздновало 55-летие. Это примерно полмиллиарда. Полмиллиарда в год. Всё зависит от них", — объясняет городской голова Дмитрий Быков.

Мобилизовали до смерти: уголовная история гибели отца Дарьи Геращенко

Еще одна проблема области — мобилизация. Отца Дарьи Геращенко остановила полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Его доставили в Кременчугский ТЦК. Через несколько суток он оказался в реанимации и скончался. Версия руководителя Кременчугского ТЦК: приступ эпилепсии.

Во время заседания Алексей Гончаренко спрашивает: "Ваша версия, что он упал во время приступа и так забился?", военнослужащий Сергей Сиренко отвечает: "Я так понимаю, что да". Однако дочь погибшего опровергает эту теорию.

"Сначала говорили, что он набрасывался на людей, потом что у него была эпилепсия, потом в новостях появилась информация, что он бил головой о стену. У него никогда не было эпилепсии. Никогда. А в свидетельстве о смерти написано: "использование тупого предмета с целью убийства или нанесения телесных повреждений", — рассказывает дочь погибшего Дарья Геращенко.

Также девушка рассказала о последних словах своего отца: "он приходил в сознание и повторял "били, голова, ударили". У семьи есть фото и видео побоев — ссадины не только на голове, но и на коленях, спине, руках.

Этой ситуацией с самого начала занимается офис омбудсмена. О своих планах и текущем состоянии дела нам рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Полтавской области Владислав Носенко:

"Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет Государственное бюро расследований. Если не будут приняты необходимые процессуальные решения, то сама Дарья сможет обратиться к Уполномоченному по поводу бездействия, и мы будем принимать меры".

Солдат с двойным переломом позвоночника: зачем мобилизовали Марка Захарова?

Еще один случай — мобилизация Марка Захарова, у которого двойной перелом позвоночника. По его словам, задержание провела патрульная полиция, его удерживали в ТЦК в течение недели, он спал на полу, адвоката не пускали, угрожали пистолетом, а ВЛК провели за 30 минут. После мобилизации парня не приняла ни одна из приглашенных частей, и сейчас он документально числится в СЗЧ.

"Приехал командир из Семеновки, чтобы посмотреть на меня. Он говорит: "Да что вы? Ну, куда его... Нет". Они просто занимаются утилизацией людей. Хватают и больных, и здоровых, избивают, в ТЦК — страшный бомжатник", — свидетельствует Марк Захаров.

Руководитель Полтавского ОТЦК и СП Тарас Зинченко об этой ситуации не знает. Заявил, что впервые слышит об этом и готов провести служебное расследование.

"Если брать таких калек, то они подрывают авторитет Вооружённых Сил Украины. Намеренно создают впечатление, что армия какая-то не такая. Мы будем обжаловать решение ВЛК, нам пообещали, что дадут все приказы, и мы будем действовать дальше", — рассказал нам адвокат мобилизованного парня Олег Бублик.

Также мы поинтересовались у адвоката, действительно ли в Полтавской области наблюдается тенденция, когда мобилизацию проводит полиция без участия военнослужащих ТЦК.

"К полиции вообще много вопросов. Потому что полиция должна защищать людей, а не безосновательно задерживать, тем более когда ты же видишь, что человек болен", — подтвердил новый "тренд" мобилизации адвокат.

Мобилизовали из мусоровоза и дворника с потерей слуха на 86%

Вишенка на торте этого заседания — мобилизация из мусоровоза и коммунальника, который еще в детстве потерял слух на 86%.

"Это грузчик, который ехал в мусоровозе. Его остановили неизвестные в полицейской и военной форме. Человека вытащили, оказалось, что он снят с воинского учета, и он исчез. Второй случай — человек с инвалидностью по слуху. Также исчез. Где эти люди? Мы не знаем", — описывает ситуацию мэр Горишних Плавней Дмитрий Быков.

По данным главы Полтавского ОТЦК и СП, оба мобилизованы. Второй работал дворником, имеет инвалидность с детства, является переселенцем из Харьковской области и по своему вероисповеданию не может брать в руки оружие. О его ситуации рассказала жена Юлия Користилева:

"В возрасте 7 месяцев мой муж перенёс тяжёлую инфекцию и потерял слух на обоих ушах — на 86%. Он сейчас не может нормально защитить себя, потому что не понимает, чего от него хотят. У него была запись в «Резерв+», но она загадочным образом исчезла. Во время ВЛК профильный врач был категорически против признания его годным, но председатель ВЛК этот факт проигнорировал".

На вопрос комиссии глава областного ТЦК отвечает лишь: "Я же не врач и всех этих диагнозов не знаю. Я только "за" то, чтобы отправить его на повторную ВЛК, но сейчас он уже находится в воинской части и имеет право проходить её только в госпитале, а не у нас".

Однако служебные расследования по всем делам обещают провести. За ними следит офис омбудсмена, а временная следственная комиссия подводит итоги. Над изменением системы мобилизации уже работают Министерство обороны Украины и парламент.

Как ранее писали Новини.LIVE, мужчину в Полтавской области мобилизовали, несмотря на отсрочку. Его забрали, когда он косил траву возле собственного двора.

Также Новини.LIVE сообщали об инструкции действий, если вы хотите вернуться из СЗЧ. Такие бойцы имеют право самостоятельно выбрать новую бригаду и желаемую должность.