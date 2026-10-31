Задержание подозреваемой в отравлении военнослужащих посредством пересылки яда. Фото: коллаж Новини.LIVE

Правоохранители раскрыли масштабную схему целенаправленных убийств бойцов ВСУ с использованием мессенджеров. На данный момент известно о гибели 22 военнослужащих в результате отравлений во время личных встреч или через посылки. В Нацполиции призывают военнослужащих быть бдительными в сети и сообщать о подозрительных контактах по номеру 102.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Отравления метадоном и смертельные посылки для военных

Украинские правоохранители расследуют серию убийств военнослужащих, организованных с помощью мессенджера Telegram. На данный момент речь идет о гибели 22 бойцов. Как рассказал глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, следователи уже раскрыли схемы преступников и установили подозреваемых по делам о гибели 12 человек. Обстоятельства гибели остальных в настоящее время выясняются в рамках открытого следствия.

Злоумышленники действовали по четко отработанному алгоритму. Сначала они целенаправленно знакомились с военными в Telegram, постепенно входили в доверие и переводили общение в личную плоскость. Завоевав расположение, преступники предлагали встретиться, передавали подарки или отправляли почтовые посылки с опасными веществами. Зафиксированы не единичные случаи, когда жертвам подмешивали метадон непосредственно в напитки во время встреч.

Помимо новых виртуальных знакомств, организаторы убийств привлекали к своим схемам и людей из реального окружения военных. Следствие установило эпизод, когда боец длительное время регулярно общался по видеосвязи со своим давним знакомым. Впоследствии выяснилось, что этот человек выполнял прямые указания своего куратора, действуя против военнослужащего.

Читайте также:

Как распознать опасность в сети

В полиции выделяют пять ключевых сигналов, свидетельствующих о потенциальной угрозе жизни бойца. Прежде всего подозрение должен вызывать чрезмерный интерес собеседника к месту несения службы и текущему местонахождению военного.

Также преступники часто требуют сохранять факт общения в тайне и настойчиво приглашают на встречи один на один. Кроме того, правоохранители советуют остерегаться неожиданных посылок или подарков от малознакомых людей и категорически отказываться от предложений употребить напитки, лекарства или любые другие вещества неизвестного происхождения.

Памятка для военных на случай подозрительной переписки. Фото: МВД Украины

Если виртуальный контакт вызывает сомнения, полицейские призывают военных ни в коем случае не соглашаться на личные встречи.

Не стоит также продолжать переписку ради самостоятельной проверки собеседника. Вместо этого необходимо сохранить всю историю переписки, зафиксировать номер телефона и данные аккаунта, после чего сразу передать эту информацию в правоохранительные органы по номеру 102. Дальнейшей проверкой подозрительных лиц должны заниматься профессиональные следователи.

Новини.LIVE сообщали о том, что Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным отказ ТЦК исключить из воинского учета украинку, сменившую пол с мужского на женский. Судьи прямо указали военкомату на дискриминацию и подчеркнули, что требовать от официально признанной женщины соблюдения военных обязанностей, предусмотренных для мужчин, является нарушением закона.

Между тем для действующих бойцов любое опоздание с отпуска без доказательств грозит уголовным делом по статье "Уклонение от военной службы". Чтобы не попасть под следствие, военнослужащий обязан немедленно предупредить часть и собрать официальные бумажные справки из больницы, у перевозчика или в местном ТЦК.