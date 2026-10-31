Затримання підозрюваної в отруєнні військовослужбовців через пересилання отрути. Фото: колаж Новини.LIVE

Правоохоронці викрили масштабну схему цілеспрямованих вбивств бійців ЗСУ через месенджери. Наразі відомо про смерть 22 військових від отруєнь під час особистих зустрічей чи через посилки. У Нацполіції закликають військових армійців бути пильними в мережі та повідомляти про підозрілі контакти на 102.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Отруєння метадоном та смертельні посилки для військових

Українські правоохоронці розслідують серію вбивств військовослужбовців, організованих за допомогою месенджера Telegram. Наразі йдеться про смерть 22 бійців. Як розповів очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе, слідчі вже розкрили схеми злочинців та встановили підозрюваних у справах щодо 12 загиблих. Обставини загибелі інших наразі з'ясовуються в рамках відкритого слідства.

Зловмисники діяли за чітко відпрацьованим алгоритмом. Спочатку вони цілеспрямовано знайомилися з військовими у Telegram, поступово входили в довіру та переводили спілкування в особисту площину. Здобувши прихильність, злочинці пропонували зустрітися, передавали подарунки або відправляли поштові посилки з небезпечними речовинами. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли жертвам підмішували метадон безпосередньо у напої під час зустрічей.

Окрім нових віртуальних знайомств, організатори вбивств залучали до схем і людей з реального оточення військових. Слідство встановило епізод, коли боєць тривалий час регулярно спілкувався по відеозв'язку зі своїм давнім знайомим. Згодом з'ясувалося, що ця людина виконувала прямі вказівки свого куратора, діючи проти військовослужбовця.

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У поліції виділяють п'ять ключових сигналів, які свідчать про потенційну загрозу для життя бійця. Насамперед підозру має викликати надмірний інтерес співрозмовника до місця несення служби та поточного перебування військового.

Також злочинці часто вимагають зберігати факт спілкування в таємниці та наполегливо запрошують на зустрічі віч-на-віч. Крім того, правоохоронці радять остерігатися несподіваних посилок чи презентів від малознайомих людей та категорично відмовлятися від пропозицій вжити напої, ліки чи будь-які інші речовини невідомого походження.

Пам'ятка для військових у випадку підозрілих переписок. Фото: МВС України

Якщо віртуальний контакт викликає сумніви, поліцейські закликають військових у жодному разі не погоджуватися на особисті зустрічі.

Не варто також продовжувати переписку заради самостійної перевірки співрозмовника. Замість цього необхідно зберегти всю історію листування, зафіксувати номер телефону та дані акаунта, після чого одразу передати цю інформацію до правоохоронних органів за номером 102. Подальшою перевіркою підозрілих осіб мають займатися професійні слідчі.

Новини.LIVE повідомляли про те, що Дніпропетровський окружний адмінсуд визнав незаконною відмову ТЦК виключити з військового обліку українку, яка змінила стать із чоловічої на жіночу. Судді прямо вказали військкомату на дискримінацію та наголосили, що вимагати від офіційно визнаної жінки дотримання військових обов'язків для чоловіків є порушенням закону.

Тим часом для діючих бійців будь-яке запізнення з відпустки без доказів загрожує кримінальною справою за СЗЧ. Аби не потрапити під слідство, військовий зобов'язаний негайно попередити частину та зібрати офіційні паперові довідки від лікарні, перевізника чи місцевого ТЦК.